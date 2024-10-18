Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Украинская Премьер возвращается после международной паузы на матчи сборных. Одним поединком сегодня стартует 10-й тур в Ковалевке, где отношения будут выяснять "Колос" и "Шахтер".

Дончане в 9-м туре разгромили ЛНЗ (5:1), а ковалевцы расписали нулевую ничью с "Левым Берегом" (0:0). Команда Марино Пушича занимает 4-е место, подопечные Александра Поздеева идут на 13-й строчке.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 10-й тур.18.10.2024

Колос, "Ковалевка"

"Колос" 18:00 "Шахтер"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>