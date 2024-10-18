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Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка

Премьер-лига
Обновлено

Он даже успел сделать татуировку с именем ребенка

Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас выяснил, что он не является отцом ребенка, которого неделю назад родила его девушка Ингрид Лима.

20-летний футболист сделал ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Майте не является его дочерью. Интересно, что Тобиас успел сделать татуировку с именем ребенка.

Ингрид Лима в соцсетях сообщила, что они разошлись с Винисиусом.

"Мы с Винисиусом какое-то время не были вместе. За это время у меня были отношения с кем-то другим, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Майте.

Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не является дочерью Винисиуса. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него. Мы уже сели и мирно обсудили это", — написала Ингрид в своем Instagram и затем закрыла свой профиль.

Напомним, последние два года Тобиас провел в аренде за "Реал" и отыграл 1 матч за первую команду сливочных. В этом сезоне он сыграл 5 поединков за "Шахтер" и отдал 2 ассиста.

Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка - изображение 1
Фото: x.com/balotaromantico
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Источник:
Terra
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 10:21
Праститутка перешла в нападение и первая просит не нападать на Винисиуса. Вот же ушлая тварь, наставила рога и вся такая белая и пушистая: мы решили сделать тест ДНК. Бабла отжать не получилось
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 10:21
Праститутка перешла в нападение и первая просит не нападать на Винисиуса. Вот же ушлая тварь, наставила рога и вся такая белая и пушистая: мы решили сделать тест ДНК. Бабла отжать не получилось
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
18.10.2024 в 09:36
Чий би бичок не погуляв - а телятко наше.
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