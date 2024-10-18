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Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
Он даже успел сделать татуировку с именем ребенка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразильский защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас выяснил, что он не является отцом ребенка, которого неделю назад родила его девушка Ингрид Лима.
20-летний футболист сделал ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Майте не является его дочерью. Интересно, что Тобиас успел сделать татуировку с именем ребенка.
Ингрид Лима в соцсетях сообщила, что они разошлись с Винисиусом.
"Мы с Винисиусом какое-то время не были вместе. За это время у меня были отношения с кем-то другим, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Майте.
Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не является дочерью Винисиуса. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него. Мы уже сели и мирно обсудили это", — написала Ингрид в своем Instagram и затем закрыла свой профиль.
Напомним, последние два года Тобиас провел в аренде за "Реал" и отыграл 1 матч за первую команду сливочных. В этом сезоне он сыграл 5 поединков за "Шахтер" и отдал 2 ассиста.
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