Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка

Бразильский защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас выяснил, что он не является отцом ребенка, которого неделю назад родила его девушка Ингрид Лима.

20-летний футболист сделал ДНК-тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Майте не является его дочерью. Интересно, что Тобиас успел сделать татуировку с именем ребенка.

Ингрид Лима в соцсетях сообщила, что они разошлись с Винисиусом.

"Мы с Винисиусом какое-то время не были вместе. За это время у меня были отношения с кем-то другим, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Майте. Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не является дочерью Винисиуса. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него. Мы уже сели и мирно обсудили это", — написала Ингрид в своем Instagram и затем закрыла свой профиль.

Напомним, последние два года Тобиас провел в аренде за "Реал" и отыграл 1 матч за первую команду сливочных. В этом сезоне он сыграл 5 поединков за "Шахтер" и отдал 2 ассиста.

Фото: x.com/balotaromantico