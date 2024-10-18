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"Космические суммы". Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере

Премьер-лига

В клубе существует система штрафов

"Космические суммы". Судаков рассказал о системе штрафов в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о системе клубных штрафов.

"Да, у нас есть штрафы, система штрафов. Там за каждую минуту есть отдельный штраф. За пропуск там вообще космические суммы — может быть 20 процентов от зарплаты", - сказал Судаков в эфире радио Чемпион.

В текущем сезоне Судаков провел 10 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и оформил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ будут соревноваться за подписание Судакова.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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