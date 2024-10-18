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Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ

Фото из свободных источников

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UA-Футбол организует комментарий поединка 10-го тура чемпионата Украины между ковалевским "Колосом" и донецким "Шахтером".

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Международная пауза завершена, футболисты вернулись на клубные базы и уже готовы к матчам национальных первенств. У "Шахтера" впереди очень много работы, если команда все-таки претендует на наивысшие награды. Обыгрывать "Колос" в гостях нужно однозначно. Тем не менее, у команды из Ковалевки свои задачи, ведь она пребывает чуть ли не на дне турнирной таблицы, тенденции в этом розыгрыше для нее плохие. Возможна ли сенсация? Или "горняков" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 18 октября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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