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Колос – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото из свободных источников
UA-Футбол организует комментарий поединка 10-го тура чемпионата Украины между ковалевским "Колосом" и донецким "Шахтером".
Международная пауза завершена, футболисты вернулись на клубные базы и уже готовы к матчам национальных первенств. У "Шахтера" впереди очень много работы, если команда все-таки претендует на наивысшие награды. Обыгрывать "Колос" в гостях нужно однозначно. Тем не менее, у команды из Ковалевки свои задачи, ведь она пребывает чуть ли не на дне турнирной таблицы, тенденции в этом розыгрыше для нее плохие. Возможна ли сенсация? Или "горняков" ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 18 октября – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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