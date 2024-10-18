Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубинчак: Шахтер есть Шахтер, они свои очки потом все равно возьмут
Защитник "Динамо" - о чемпионской гонке в УПЛ
Фото: fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился своим мнением относительно чемпионской гонки в УПЛ.
- Сегодня "Динамо" - лидер чемпионата. Насколько вы удивлены конкуренцией за лидерскую позицию даже не со стороны "Шахтера", а со стороны "Полесья" и "Александрии"?
- Да нет, вы знаете, в каждом чемпионате так происходит. Хоть предыдущий, хоть два года назад. Там и "Днепр-1" боролся за первое место. Все же понимают, что "Шахтер" есть "Шахтер", они свои очки потом все равно возьмут. Всегда все считают, что борьба идет между "Динамо" и "Шахтером".
Что касается этих команд, которые навязывают конкуренцию, то они большие молодцы. У них хорошие составы - что у "Полесья", что у "Александрии". Еще это достаточно квалифицированные специалисты во главе команды, Имад Ашур и Руслан Ротань. Поэтому ничего удивительного в турнирном положении этих клубов сейчас нет, - считает Дубинчак.
"Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайшего преследователя "Полесье" на 2 пункта. "Шахтер" идет на 4-й строчке.
Популярное сейчас
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Игрок Шахтера узнал, что он не является отцом своего ребенка
- Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
- Мудрик едет на Энфилд, чемпион Италии – в гости к Довбику. Расписание футбола на 14 – 20 октября
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса