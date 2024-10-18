  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубинчак: Шахтер есть Шахтер, они свои очки потом все равно возьмут
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинчак: Шахтер есть Шахтер, они свои очки потом все равно возьмут

Премьер-лига

Защитник "Динамо" - о чемпионской гонке в УПЛ

Дубинчак: Шахтер есть Шахтер, они свои очки потом все равно возьмут

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился своим мнением относительно чемпионской гонки в УПЛ.

- Сегодня "Динамо" - лидер чемпионата. Насколько вы удивлены конкуренцией за лидерскую позицию даже не со стороны "Шахтера", а со стороны "Полесья" и "Александрии"?

- Да нет, вы знаете, в каждом чемпионате так происходит. Хоть предыдущий, хоть два года назад. Там и "Днепр-1" боролся за первое место. Все же понимают, что "Шахтер" есть "Шахтер", они свои очки потом все равно возьмут. Всегда все считают, что борьба идет между "Динамо" и "Шахтером".

Что касается этих команд, которые навязывают конкуренцию, то они большие молодцы. У них хорошие составы - что у "Полесья", что у "Александрии". Еще это достаточно квалифицированные специалисты во главе команды, Имад Ашур и Руслан Ротань. Поэтому ничего удивительного в турнирном положении этих клубов сейчас нет, - считает Дубинчак.

"Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайшего преследователя "Полесье" на 2 пункта. "Шахтер" идет на 4-й строчке.

Читайте такжеЗащитник Динамо: Хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер
По теме
yellow-arrow
Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.10.2024
yellow-arrow
Тренер Руха - перед львовским дерби: Карпаты более опытная команда
yellow-arrow
Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости