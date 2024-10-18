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Экс-хавбек Карпат находится на просмотре в Ингульце
Петровский клуб просматривает потенциального новичка
Фото: ФК Карпати Львів
В период октябрьского антракта в чемпионате в расположении "Ингульца" из Петрово появился воспитанник кировоградского футбола Максим Скороход, сообщает Sport.ua.
Этот 19-летний полузащитник на старте сезона-2024/2025 играл во львовских "Карпатах" U-19, однако после трех августовских матчей за эту команду в ее составе больше не играл.
По информации источника, Скороход вернулся на родную Кировоградщину, где в свое время начинал путь в большой футбол в школе тамошней "Зирки", откуда в юношеском возрасте переехал во львовский УФК.
В составе "Ингульца" он принял участие в недавнем контрольном матче с "Черноморцем" в Одессе, где команда Василия Кобина одержала минимальную победу 1:0. Автором единственного гола в этом спарринге и стал Максим Скороход.
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