Экс-хавбек Карпат находится на просмотре в Ингульце

В период октябрьского антракта в чемпионате в расположении "Ингульца" из Петрово появился воспитанник кировоградского футбола Максим Скороход, сообщает Sport.ua.

Этот 19-летний полузащитник на старте сезона-2024/2025 играл во львовских "Карпатах" U-19, однако после трех августовских матчей за эту команду в ее составе больше не играл.

По информации источника, Скороход вернулся на родную Кировоградщину, где в свое время начинал путь в большой футбол в школе тамошней "Зирки", откуда в юношеском возрасте переехал во львовский УФК.

В составе "Ингульца" он принял участие в недавнем контрольном матче с "Черноморцем" в Одессе, где команда Василия Кобина одержала минимальную победу 1:0. Автором единственного гола в этом спарринге и стал Максим Скороход.