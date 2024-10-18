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Рух выделил Карпатам на дерби лишь 10 пропусков

Премьер-лига

Гарантии безопасности позволяют присутствие 1320 болельщиков на поединке

Рух выделил Карпатам на дерби лишь 10 пропусков

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21 октября на "Арене Львов" состоится центральный матч 10 тура чемпионата УПЛ "Рух" – "Карпаты". Начало игры - в 18:00.

По информации Sport.ua, во Львове сейчас настоящий ажиотаж по поводу билетов на это долгожданное дерби, сравнимый разве что с матчами национальной сборной Украины по футболу, которая ранее регулярно принимала соперников в столице Галичины.

Гарантии безопасности позволяют присутствие на поединках на "Арене-Львов" 1320 болельщиков. Распространением билетов занимается хозяин – ФК "Рух".

Источник пишет, что для еще одного участника дерби – ФК "Карпаты" выделено всего 10 пропусков.

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Сейчас "Карпаты" занимают десятое место, набрав 9 очков, а "Рух" – пятый с 13 пунктами, к тому же имеет игру в запасе.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
18.10.2024 в 13:46
Для чого ви виписуєте сказочки?ти самі в таке вірите?
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Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
18.10.2024 в 13:46
Для чого ви виписуєте сказочки?ти самі в таке вірите?
Ответить
0
0

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