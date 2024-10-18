Рух выделил Карпатам на дерби лишь 10 пропусков

21 октября на "Арене Львов" состоится центральный матч 10 тура чемпионата УПЛ "Рух" – "Карпаты". Начало игры - в 18:00.

По информации Sport.ua, во Львове сейчас настоящий ажиотаж по поводу билетов на это долгожданное дерби, сравнимый разве что с матчами национальной сборной Украины по футболу, которая ранее регулярно принимала соперников в столице Галичины.

Гарантии безопасности позволяют присутствие на поединках на "Арене-Львов" 1320 болельщиков. Распространением билетов занимается хозяин – ФК "Рух".

Источник пишет, что для еще одного участника дерби – ФК "Карпаты" выделено всего 10 пропусков.

Сейчас "Карпаты" занимают десятое место, набрав 9 очков, а "Рух" – пятый с 13 пунктами, к тому же имеет игру в запасе.