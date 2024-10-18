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Тренер Руха - перед львовским дерби: Карпаты более опытная команда
Виталий Пономарев также сообщил, что Илья Квасница тренируется в общей группе
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 10-го тура УПЛ с "Карпатами".
"За исключением сборников команда работала в полном составе в своем привычном режиме. Не думаю, что отсутствие этих игроков существенно повлияло на нашу подготовку к следующей игре. К счастью, с Ильей Квасницей все хорошо, он уже тренируется в общей группе. У нас еще есть время, чтобы тщательно изучить соперника и подготовиться к игре.Читайте такжеРух выделил Карпатам на дерби лишь 10 пропусков
Сейчас команду ждет насыщенный график, но все клубы в равных условиях. В этот период нужно будет уделить больше внимания восстановлению игроков. Мы не выделяем конкретного соперника, а ответственно готовимся к каждому поединку, ведь для нас важен каждый матч. Для нас нет разницы против кого играет "Рух" - против "Карпат", "Шахтера" или "Ингульца" - к каждому сопернику команда готовится одинаково.Читайте также"Более сыгранная и сбалансированная команда", - тренер Карпат расхвалил Рух перед львовским дерби
"Карпаты" более опытная команда, если взглянуть на средний возраст их коллектива. Думаю, сейчас у клубов разные векторы развития и цели, ведь в "Рухе" играют преимущественно львовские молодые ребята. Тогда как "Карпаты" делают ставку на легионеров. Также бюджет нашего следующего соперника превышает бюджет "Руха" впрочем на поле все решает игра. Сейчас наша задача - создать условия, чтобы наши молодые футболисты прогрессировали и "Рух" не отходил от своей стратегии развития", - сказал Пономарев.
Матч "Рух" - "Карпаты" состоится 21 октября и начнется в 18:00.
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