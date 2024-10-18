"Казалось, что он на каком-то космическом уровне". Дубинчак назвал сильнейшего оппонента в карьере

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак назвал соперника, который больше других поразил его своей игрой.

- Кто из правых вингеров или защитников УПЛ или в еврокубках больше всего вас напрягал? Насколько тяжело игралось, например, против праймового Марлоса?

- Кстати, как раз Марлос больше всего впечатлил. Я еще был в "Карпатах", в аренде. Да и в "Арсенале" тоже, Марлос тогда был не то чтобы в расцвете, но уже достаточно опытным, искусным игроком. А для меня это были первые шаги во взрослом, профессиональном футболе. Тогда мне казалось, что он на каком-то космическом уровне.

- А в еврокубках кто?

- Ну так, чтобы я думал, что это кто-то что-то нереальное показывает, или что мне очень трудно против конкретного игрока действовать, такого не было. Вот когда я был моложе и играл против Марлоса, то тогда такие мысли возникали. Что не надо на него выбрасываться, не давать ему себя обыграть, надо больше пласоваться перед ним. Еще я применял скорость, потому что когда он пробрасывал мяч себе вперед, за счет скоростных данных я старался это выровнять. А пробовать отобрать у него мяч на месте было нереально.

Не сказал бы, что я много матчей сыграл в еврокубках, их всего-то было где-то около 15 (20 на взрослом уровне и 15 на юношеском, - прим. источника), но таких мыслей на международной арене у меня не было, - сказал Дубинчак.