Цыганык: Кривбасс выглядит довольно неуверенно за пределами собственного поля

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык проанализировал текущую форму "Зари" и "Кривбасса", и сделал прогноз на очный поединок между этими командами в 10 туре УПЛ.

"Интересный матч. Обе команды пока не оправдывают надежд перед стартом сезона, поэтому стремятся от тура к туру улучшить ситуацию в положительную сторону.

Почему-то у меня есть такое предчувствие, что бывшая команда Юрия Вернидуба сможет обыграть в этой дуэли нынешнюю команду Юрия Вернидуба. Все же довольно неуверенно выглядит "Кривбасс" за пределами собственного поля, стоит только вспомнить поражение 0:3 от "Карпат" во Львове.

Ожидаю обмен голами, но с победой "Зари" с точным счетом 2:1", - сказал Цыганык.