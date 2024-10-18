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Цыганык: Кривбасс выглядит довольно неуверенно за пределами собственного поля

Премьер-лига

Нестабильные криворожцы

Цыганык: Кривбасс выглядит довольно неуверенно за пределами собственного поля

Фото: ФК Кривбас

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Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык проанализировал текущую форму "Зари" и "Кривбасса", и сделал прогноз на очный поединок между этими командами в 10 туре УПЛ.

"Интересный матч. Обе команды пока не оправдывают надежд перед стартом сезона, поэтому стремятся от тура к туру улучшить ситуацию в положительную сторону.

Почему-то у меня есть такое предчувствие, что бывшая команда Юрия Вернидуба сможет обыграть в этой дуэли нынешнюю команду Юрия Вернидуба. Все же довольно неуверенно выглядит "Кривбасс" за пределами собственного поля, стоит только вспомнить поражение 0:3 от "Карпат" во Львове.

Ожидаю обмен голами, но с победой "Зари" с точным счетом 2:1", - сказал Цыганык.

Матч "Заря" - "Кривбасс" состоится 20 октября, в 18:00 по Киеву.

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Источник:
Bookmaker-ratings
Опубликовал: Александр Бураков
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