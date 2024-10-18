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Бондарь, Бондаренко и еще один Бондаренко. Стартовые составы на матч Колос - Шахтер
Стартовые составы команд
УПЛ
Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартует 10-й тур украинской
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский, Алефиренко, Велетень, Боливар
Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Эгиналду
Запасные: Фесюн, Франьич, Винисиус, Фарина, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Траоре, Сикан
Напомним, что UA-Футбол проведет
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