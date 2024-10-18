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Бондарь, Бондаренко и еще один Бондаренко. Стартовые составы на матч Колос - Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Бондарь, Бондаренко и еще один Бондаренко. Стартовые составы на матч Колос - Шахтер

УПЛ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартует 10-й тур украинской Премьер-Лиги.

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский, Алефиренко, Велетень, Боливар

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Невертон, Эгиналду

Запасные: Фесюн, Франьич, Винисиус, Фарина, Степаненко, Швед, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Траоре, Сикан

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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