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Судаков: Рейтинги и оценки экспертов - это не показатель

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек говорит, что нужно доказывать в каждом матче

Судаков: Рейтинги и оценки экспертов - это не показатель

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков высказался о ближайших матчах "горняков" и о различных рейтингах в сети.

– С кем было играть сложнее в Лиге наций: с грузинами или чехами?

– Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелыми.

– Совсем скоро матч с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов, какие предчувствия?

– В первую очередь думаю об игре с "Колосом", а потом уже буду готовиться к Арсеналу.

– Ты потратил в ТОП-10 лучших игроков не из ТОП-5 лиг Европы, а занял второе место по версии SofaScore. Как реагируешь на такие рейтинги и вообще на оценки экспертов?

– Приятно, но это не показатель, нужно каждую игру быть на высоком уровне и показывать качественный результат.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 17:51
Второй Мудрик. Ноги опережают голову!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 17:51
Второй Мудрик. Ноги опережают голову!
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0
1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:42
Ну в тебе, престарілий гомосексуаліст, з дитинства, анус випереджав розум !
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