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Судаков: Рейтинги и оценки экспертов - это не показатель
Хавбек говорит, что нужно доказывать в каждом матче
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Полузащитник "
– С кем было играть сложнее в Лиге наций: с грузинами или чехами?
– Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелыми.
– Совсем скоро матч с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов, какие предчувствия?
– В первую очередь думаю об игре с "Колосом", а потом уже буду готовиться к Арсеналу.
– Ты потратил в ТОП-10 лучших игроков не из ТОП-5 лиг Европы, а занял второе место по версии SofaScore. Как реагируешь на такие рейтинги и вообще на оценки экспертов?
– Приятно, но это не показатель, нужно каждую игру быть на высоком уровне и показывать качественный результат.
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