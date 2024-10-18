Судаков: Рейтинги и оценки экспертов - это не показатель

Полузащитник " Шахтера " и сборной Украины Георгий Судаков высказался о ближайших матчах "горняков" и о различных рейтингах в сети.

– С кем было играть сложнее в Лиге наций: с грузинами или чехами?

– Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелыми.

– Совсем скоро матч с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов, какие предчувствия?

– В первую очередь думаю об игре с "Колосом", а потом уже буду готовиться к Арсеналу.

– Ты потратил в ТОП-10 лучших игроков не из ТОП-5 лиг Европы, а занял второе место по версии SofaScore. Как реагируешь на такие рейтинги и вообще на оценки экспертов?

– Приятно, но это не показатель, нужно каждую игру быть на высоком уровне и показывать качественный результат.