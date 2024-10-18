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Сдал всех. Дубинчак рассказал, кто в Динамо увлекается компьютерными играми
Некоторые игроки Динамо иногда собираются погонять в CS
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Защитник "
– Ваши первые тренеры рассказывали, что вы с Шапаренко в юношеской сборной нарушали режим. Причем – страшно! То есть играли до ночи в компьютерные игры. Во что играете сейчас? Есть ли у вас, возможно, какая-нибудь команда из динамовцев в CS?
– Ну, Шапаренко реально увлекается компьютерными играми, а я не очень. Я начал играть в CS где-то год назад. Не сказал бы, что хорошо играю. У нас есть своя команда, где мы можем поиграть. Я, Шапаренко, Биловар, Попов. Еще есть с U-19 Кирилл Осипенко, играющий с нами. Время от времени собираемся.
– Это вы играете в CS-2?
– Да. Ну как собираемся, списываемся и заходим побегать.
– А за киберспортом вы следите?
– Ну вот в последнее время я стал смотреть. Последний турнир IEM RIO 2024, на котором победили NAVI, я смотрел.
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