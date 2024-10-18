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Сдал всех. Дубинчак рассказал, кто в Динамо увлекается компьютерными играми

Премьер-лига

Некоторые игроки Динамо иногда собираются погонять в CS

Сдал всех. Дубинчак рассказал, кто в Динамо увлекается компьютерными играми

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о своем увлечении компьютерным и играми.

– Ваши первые тренеры рассказывали, что вы с Шапаренко в юношеской сборной нарушали режим. Причем – страшно! То есть играли до ночи в компьютерные игры. Во что играете сейчас? Есть ли у вас, возможно, какая-нибудь команда из динамовцев в CS?

– Ну, Шапаренко реально увлекается компьютерными играми, а я не очень. Я начал играть в CS где-то год назад. Не сказал бы, что хорошо играю. У нас есть своя команда, где мы можем поиграть. Я, Шапаренко, Биловар, Попов. Еще есть с U-19 Кирилл Осипенко, играющий с нами. Время от времени собираемся.

– Это вы играете в CS-2?

– Да. Ну как собираемся, списываемся и заходим побегать.

– А за киберспортом вы следите?

– Ну вот в последнее время я стал смотреть. Последний турнир IEM RIO 2024, на котором победили NAVI, я смотрел.

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Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владислав Дубинчак
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 18:08
Деццкий сад. Хорошо что их в сборной нету...
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 18:08
Деццкий сад. Хорошо что их в сборной нету...
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0
0
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Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:33
Добре що тебе престарілого памперсного смердючого гомосексуаліста там немає !
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Matachorros (Chicago)
18.10.2024 в 18:00
Одни кс ники, а в футбол кто будет играть..
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Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:31
Ти ж можеш з "днр" виїхати ? От і будеш грати !
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