Сдал всех. Дубинчак рассказал, кто в Динамо увлекается компьютерными играми

Защитник " Динамо " Владислав Дубинчак рассказал о своем увлечении компьютерным и играми.

– Ваши первые тренеры рассказывали, что вы с Шапаренко в юношеской сборной нарушали режим. Причем – страшно! То есть играли до ночи в компьютерные игры. Во что играете сейчас? Есть ли у вас, возможно, какая-нибудь команда из динамовцев в CS?

– Ну, Шапаренко реально увлекается компьютерными играми, а я не очень. Я начал играть в CS где-то год назад. Не сказал бы, что хорошо играю. У нас есть своя команда, где мы можем поиграть. Я, Шапаренко, Биловар, Попов. Еще есть с U-19 Кирилл Осипенко, играющий с нами. Время от времени собираемся.

– Это вы играете в CS-2?

– Да. Ну как собираемся, списываемся и заходим побегать.

– А за киберспортом вы следите?

– Ну вот в последнее время я стал смотреть. Последний турнир IEM RIO 2024, на котором победили NAVI, я смотрел.