Даниил Бескоровайный: Надеюсь на медаль в составе Полесья

Такого сценария, случившегося в карьере защитника "Полесья" Даниила Бескоровайного, и врагу не пожелаешь. Перейдя из "Кривбасса" в житомирский клуб летом этого года, 25-летний защитник только начал тренироваться в новой для себя команде, как на четвертый день неожиданно получил тяжелую травму крестообразной связки. Произошло это 24 июня, во время выполнения одного из упражнений на тренировке.

С тех пор прошло почти четыре месяца – достаточно долгий срок в процессе восстановления. Чтобы узнать, как чувствует себя новичок "Полесья" сейчас, корреспондент UА-Футбол взял у него интервью.

– Восстановление проходит в хорошем русле, все хорошо, – сказал Бескоровайный. – В разгар осени начал выполнять работу на футбольном поле. Теперь главное - не форсировать события. Еще нужно немного времени, чтобы набраться уверенности. В частности, чувствовать, что с коленом полностью все хорошо. И когда окончательно почувствую стабильность, можно будет присоединиться к тренировкам вместе со всеми одноклубниками. А пока нахожусь вместе с командой в Житомире, посещаю теоретические занятия.

- Какие прогнозы врачей по возвращению на поле?

- Все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет проходить реабилитация. Ведь ранее поврежденное колено может иметь отечность. Но сейчас, повторюсь, все хорошо. Я провожу беговую работу, но говорить что-то по поводу сроков мне сложно. Все покажет динамика моего восстановления и как будут следить за этим процессом медики. По крайней мере, я от себя делаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй. Хочется тренироваться и помогать ребятам на поле.

– Болевые ощущения еще есть?

- Каких-то серьезных болевых ощущений уже нет, однако есть еще определенный дискомфорт, который должен постепенно проходить. Понятно, что нужно время, чтобы последствия столь сложной травмы перестали напоминать о себе. И мы работаем над тем, чтобы их не было.

– Матчи "Полесья" регулярно посещаете?

- Да, конечно.

– Кто действует на вашей позиции?

– Если говорить об обороне, то ребята показывают очень качественную игру. Сейчас у "Полесья" хорошая конкуренция, и это вполне нормальное явление. Знаете, мне очень хочется вернуться на поле и конкурировать с коллегами по амплуа, как Эдуард Сарапий, Сергей Чоботенко, бразилец Жоао Виале и хорват Матей Матич. На позицию центральных защитников, как я уже сказал, очень большая конкуренция. Каждый из названных ребят – достойный игрок. Так что будем конкурировать. Я пришел в житомирскую команду, чтобы играть. Потому буду бороться за свое место под солнцем.

– С кем из партнеров подружились?

- Обычно когда ты приходишь в команду, то сначала немного тяжело, ведь много незнакомых игроков. А на знакомство с ними, как и на притирку на футбольном поле, нужно определенное время. Однако лично у меня адаптация прошла очень быстро, и никаких трудностей не возникало. С каждым одноклубником я хорошо общаюсь. Это мне приятно делать, ведь в "Полесье" подобрался хороший коллектив, приветливые в общении ребята.

– "Полесье" идет в призовой тройке, расположившись на втором месте в таблице. Обидно, что не причастны к этому?

– (Вздыхает). Конечно, хотелось бы быть на поле в это время. Но в жизни бывают вызовы, поэтому сейчас я его принял с высоко поднятой головой. Возможно, это время дает мне возможность задуматься, что я сделал не так. Пройдя это испытание, надеюсь вернуться в строй еще сильнее, чем был до этого.

- Какие составные в работе главного тренера "Полесья" Имада Ашура являются главными, определяющими?

– Могу сказать только за свою позицию. Тренеру нравится, когда защитник двигается вперед с мячом. Он покрывает пространство, которое ему делают партнеры. А еще требуется, чтобы центральный защитник смотрел в дальнюю точку, и когда наши нападающие будут двигаться за спины соперников, то чтобы я мог отреагировать и сразу же найти их длинной передачей.

– За выступлениями своего предыдущего клуба – "Кривбасса" следите?

– Конечно. Как бы то ни было, а это моя родная команда, из родного города. С ней у меня связаны приятные воспоминания, со всеми кривбассовцами я в хороших отношениях и мы часто общаемся.

- С представителями тренерского штаба – Юрием и Виталием Вернидубами тоже поддерживаете связь?

– Иногда. Чаще контактируем с Вернидубом-младшим, а вот со старшим общались некоторое время назад. Он спрашивал о моей травме. Это футбольная жизнь, и мы всегда будем в хороших отношениях. Мы провели очень большую работу в "Кривбассе" в предыдущем сезоне. Третье место для криворожского клуба является значительным достижением. И я желаю "Кривбасса" успехов. В дальнейшем будем конкурировать с ним за высокие места.

– Где храните бронзовую медаль, завоеванную с криворожской командой?

– В Кривом Роге, в домашней коллекции. Она находится рядом с золотой наградой чемпионата мира среди молодежных сборных, завоеванной в 2019 году. Вообще моя карьера складывалась таким образом, что кроме упомянутых наград, удалось завоевать также чемпионскую медаль в Казахстане, две серебряные и одну бронзовую в Словакии. Надеюсь, что будет у меня и медаль, завоеванная с "Полесьем".

– Вы успешно поиграли в составе украинской "молодежки". А как насчет национальной?

– У каждого футболиста есть такая мечта – играть в главной команде страны. Сейчас такое время, что во-первых, это вполне возможно, а во-вторых, для меня это стало бы большой мотивацией – прославлять Украину в мире. В период войны мы играем в футбол, чтобы дарить положительные эмоции нашим военным, которые следят за выступлениями команд в разных турнирах. Конечно, я бы хотел играть в национальной сборной и демонстрировать в ее составе хороший уровень. Буду делать все, что зависит от себя, чтобы это произошло.

- Как вы думаете, есть ли у сборной Украины основания для того, чтобы сохранять надежды на удачный итог ее выступлений в нынешней Лиге наций?

– Не хотел бы скрывать шансы нашей сборной, ведь у нас очень качественные игроки и качественный тренер. Знаете, у всех бывают неудачные дни. Думаю, что ребята, выступающие в составе национальной команды, хорошо понимают, что им некуда деваться и что в последних играх они должны выходить на футбольное поле и оставить на нем все силы. На этот счет могу сказать, что некоторые наши военные именно об этом и говорят. Они хотели бы со стороны наших футболистов видеть максимальную самоотдачу. Как наши ребята из ВСУ отдают все силы, рискуя изо дня в день своей жизнью, так же и они хотели бы, чтобы мы это тоже делали. И даже если результат после того или иного матча окажется не таким, как хотелось бы, но при этом игроки выкладывались по максимуму, то для военных это тоже мотивация.

– Ваши родные сейчас в Кривом Роге?

– Да, вся семья там. К сожалению, в городе не обходится без вражеских "прилетов". Хотя и по другим городам Украины тоже "прилетает". В Кривом Роге люди хотят жить, развиваться и дальше. Так что я очень переживаю за родителей. Но они меня успокаивают, говорят: "Все будет хорошо".