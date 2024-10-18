Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" не может победить в УПЛ с середины августа. Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии".

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Матч десятого тура УПЛ 2024/25 между "Александрией" и "Ворсклой" состоится в субботу, 19 октября, в 13:00 в Александрии на стадионе "Ника". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.