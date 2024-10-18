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Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19 октября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" не может победить в УПЛ с середины августа. Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч десятого тура УПЛ 2024/25 между "Александрией" и "Ворсклой" состоится в субботу, 19 октября, в 13:00 в Александрии на стадионе "Ника". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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