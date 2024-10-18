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УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный
Ковалевцы слишком рано выложили козыри
Фото пресслужби ФК "Колос"
Легкой прогулки для действующего чемпиона не получилось. "Горняки" с первых секунд поединка в Ковалевке рассчитывали на размеренный контроль мяча и возможность спокойно строить свои позиционные атаки. И справедливости ради, этот контроль у подопечных Марино Пушича был. Впрочем, хозяева поля уже в начале задали чрезвычайно высокий темп. Из-за чего "Шахтеру" приходилось реагировать и просыпаться.
Более того, первые по-настоящему опасные моменты во встрече создали как раз футболисты Поздеева. В частности, убийственную возможность имел Боливар, но как венесуэльский легионер не попал в пустые... Загадка, не иначе.
Все же, не будем лукавить, доминация "Шахтера", хотя бы в контексте того же владения, была очевидной. Однако, назвать ковалевцев мальчиками для битья язык не повернется. По ударам то был паритет. С течением времени также все больше закипали эмоции - Деревинский раз-за-разом тянулся в карман за "горчичником".
Большинство игрового времени гости, в своем традиционном стиле, плели кружева вокруг штрафной площадки команды Александра Поздеева. Оборонительная стена "Колоса" достаточно долго держалась и действовала очень организованно. Но-но.
В перерыве боснийский специалист внес определенные коррективы, проведя двойную замену. В частности, Пушич снял с игры дуэт нападающих Невертон - Эгиналду. Не впечатлили бразильцы своего коуча, мягко говоря. И на старте второй половины "горняки" ощутимо прибавили, и в конце концов сумели продавить защитную линию "Колоса". Наиболее обидно для ковалевцев, что это взятие ворот пришло именно после автогола... В свои ворота мяч после флангового прострела срезал Красничи.
После этого "Колос" уже окончательно подсел и попал в лапы более статусного оппонента. "Горняки" зажимали своих визави на чужой половине поля и часто обостряли в последней трети. Отличиться хотели Зубков и Бондаренко, но выручал Пахолюк.
На самом деле, как бы это иронично не звучало, Поздеев и его игроки слишком рано показали свое желание биться. "Шахтер" быстро почувствовал этот порыв ковалевцев и уже не страдал халатностью, и поддерживал концентрацию.
Примечательно, что в концовке "Колосу" снова удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже выбежать в несколько рейдов. Однако, физических сил на этом этапе уже не хватало, к сожалению.
Самое же интересное, по классике, коллективы отложили на компенсированное время. Автогол Конопли устроил праздник в Ковалевке. Точнее, мог устроить. Главный арбитр обратился к VAR и отменил взятие ворот - из-за отмашки Диего от Педриньо. Оставим этот резонансный эпизод на всеобщее усмотрение.
Подытоживая, можно утверждать, что начало было за "Колосом", конец первого тайма и второй - за "Шахтером". Игра по своему наполнению однозначно понравилась. Прежде всего, приятно поразил правильный настрой и запал ковалевцев. Где-то не хватило точности в завершающей стадии, а где-то - банальной удачи...
"Шахтер" со скрипом возвращается в битву за лидирующую позицию, а "Колос" вязнет в подвале турнирной таблицы. Ковалевцам все еще не удается одержать первую победу в своей истории над "горняками". Дальше будет.
Фото пресс-службы ФК "Колос"
10-й тур УПЛ сезона 2024/25
Пятница, 18-е октября
Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "Шахтер" 0:1
Незасчитанный мяч: автогол Конопли 90+3
"Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Демченко - Алефиренко (Третьяков 68), Ореховский (Салабай 68), Велетень (Безбородько 75) - Боливар (Диего 75).
Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас.
Главный тренер: Александр Поздеев.
"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Крыськив, Судаков - Зубков (Марлон Гомес 87), Эгиналду (Сикан 46), Невертон (Кевин 46).
Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Сикан, Винисиус, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо да Силва, Фарина.
Главный тренер: Марино Пушич.
Предупреждения: Великан 22, Боливар 29, Матвиенко 36, Бондаренко 43, Судаков 47, Диего 90+4.
Арбитр: Алексей Деревинский.
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