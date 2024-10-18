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УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы слишком рано выложили козыри

УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный

Фото пресслужби ФК "Колос"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Легкой прогулки для действующего чемпиона не получилось. "Горняки" с первых секунд поединка в Ковалевке рассчитывали на размеренный контроль мяча и возможность спокойно строить свои позиционные атаки. И справедливости ради, этот контроль у подопечных Марино Пушича был. Впрочем, хозяева поля уже в начале задали чрезвычайно высокий темп. Из-за чего "Шахтеру" приходилось реагировать и просыпаться.

Более того, первые по-настоящему опасные моменты во встрече создали как раз футболисты Поздеева. В частности, убийственную возможность имел Боливар, но как венесуэльский легионер не попал в пустые... Загадка, не иначе.

Все же, не будем лукавить, доминация "Шахтера", хотя бы в контексте того же владения, была очевидной. Однако, назвать ковалевцев мальчиками для битья язык не повернется. По ударам то был паритет. С течением времени также все больше закипали эмоции - Деревинский раз-за-разом тянулся в карман за "горчичником".

УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный - изображение 1

Большинство игрового времени гости, в своем традиционном стиле, плели кружева вокруг штрафной площадки команды Александра Поздеева. Оборонительная стена "Колоса" достаточно долго держалась и действовала очень организованно. Но-но.

В перерыве боснийский специалист внес определенные коррективы, проведя двойную замену. В частности, Пушич снял с игры дуэт нападающих Невертон - Эгиналду. Не впечатлили бразильцы своего коуча, мягко говоря. И на старте второй половины "горняки" ощутимо прибавили, и в конце концов сумели продавить защитную линию "Колоса". Наиболее обидно для ковалевцев, что это взятие ворот пришло именно после автогола... В свои ворота мяч после флангового прострела срезал Красничи.

После этого "Колос" уже окончательно подсел и попал в лапы более статусного оппонента. "Горняки" зажимали своих визави на чужой половине поля и часто обостряли в последней трети. Отличиться хотели Зубков и Бондаренко, но выручал Пахолюк.

На самом деле, как бы это иронично не звучало, Поздеев и его игроки слишком рано показали свое желание биться. "Шахтер" быстро почувствовал этот порыв ковалевцев и уже не страдал халатностью, и поддерживал концентрацию.

УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный - изображение 2

Примечательно, что в концовке "Колосу" снова удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже выбежать в несколько рейдов. Однако, физических сил на этом этапе уже не хватало, к сожалению.

Самое же интересное, по классике, коллективы отложили на компенсированное время. Автогол Конопли устроил праздник в Ковалевке. Точнее, мог устроить. Главный арбитр обратился к VAR и отменил взятие ворот - из-за отмашки Диего от Педриньо. Оставим этот резонансный эпизод на всеобщее усмотрение.

УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный - изображение 3

Подытоживая, можно утверждать, что начало было за "Колосом", конец первого тайма и второй - за "Шахтером". Игра по своему наполнению однозначно понравилась. Прежде всего, приятно поразил правильный настрой и запал ковалевцев. Где-то не хватило точности в завершающей стадии, а где-то - банальной удачи...

"Шахтер" со скрипом возвращается в битву за лидирующую позицию, а "Колос" вязнет в подвале турнирной таблицы. Ковалевцам все еще не удается одержать первую победу в своей истории над "горняками". Дальше будет.

Фото пресс-службы ФК "Колос"

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 18-е октября

Ковалевка, стадион "Колос"

Колос "Колос" - "Шахтер" Шахтар 0:1

Незасчитанный мяч: автогол Конопли 90+3

"Колос": Пахолюк - Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Демченко - Алефиренко (Третьяков 68), Ореховский (Салабай 68), Велетень (Безбородько 75) - Боливар (Диего 75).

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ильин, Диего, Криворучко, Безбородько, Паулаускас.

Главный тренер: Александр Поздеев.

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Крыськив, Судаков - Зубков (Марлон Гомес 87), Эгиналду (Сикан 46), Невертон (Кевин 46).

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Сикан, Винисиус, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо да Силва, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Великан 22, Боливар 29, Матвиенко 36, Бондаренко 43, Судаков 47, Диего 90+4.

Арбитр: Алексей Деревинский.

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1 голосов
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 20:58
Смотрел первый тайм. Колос отлично играл. Как Боливар не забил я не знаю. Он такое же бревно как Шляпаренко. Вот такие легионеры нам точно не нужны в УПЛ..
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Комментарии 38
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 20:58
Смотрел первый тайм. Колос отлично играл. Как Боливар не забил я не знаю. Он такое же бревно как Шляпаренко. Вот такие легионеры нам точно не нужны в УПЛ..
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2
3
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MAGA KING
18.10.2024 в 20:52
Не знаю из какого штата эта Ковалевка, но они слабаки.
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2
2
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 20:59
Ты еще не сдох п и дар??
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0
3
Геродот (Винница)
18.10.2024 в 20:33
"З плином часу також все більше закипали емоції - Романов раз-за-разом тягнувся в кишеню за "гірчичником". Автору материала по матчу Владиславу Личику надо быть внимательнее при изложении хода борьбы в игре, потому как арбитром в поле был Деревинский, а Романов сидел на ВАР, потому и карточек никаких раздавать не мог.
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2
0
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 20:31
Якщо "висвітлювач пише про матч-має стежити за відповілності дій .Який Романов витягував картки? Романов був на ВАРі.На полі був Деревинський.
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3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.10.2024 в 20:28
Цікаво за грою було спостерігати. Сподобався Колос, мабуть будуть просуватися до верху. Щодо скасованого автоголу, то тут все вірно з боку арбітрів.
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2
3
Геродот (Винница)
18.10.2024 в 20:21
Очередная неубедительная игра Шахтера. В первом тайме вообще ничего не показали. К как всегда поганой игре в защите прибавилась немощная игра в нападении. Мелкие бразилы Егиналду и Невертон постоянно проигрывали силовую борьбу и ничего путного в атаке создать не сумели. Слабо выглядела средняя линия - почти не видно и не слышно было Криськива, во втором тайме как всегда физически сдал Бондаренко, только Зубков все время старался нагнетать на правом фланге. С выходом во втором тайме Сикана и Кевина игра Шахтера активизировалась, что и вылилось в автогол Красничи. Но и только. Гол Колоса отменили правильно
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4
3
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:06
Питушары правила придумали в 10х годах,до морды дотронулся жолтая карточка,в моих старых нормальных правилах такого не было.За то можно ввалить по ноге или по рёбрам и тебе ни чего за это не будет во моразм
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4
6
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.10.2024 в 20:11
тогда и письки были волосатые
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10
2
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:15
пЕтух, жЕлтый, зато (вместе), ничего (вместе), про пунктуацию - вообще молчу
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4
2
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:19
Gudvin85 (Киев) ПЕтух донецкий с маленькой буквы я не так знаю твой язык как ты,Київ напиши правильно даун переселенець донецкий
 
2
6
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:21
Пиши на своем, который знаешь
 
6
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.10.2024 в 20:30
..., моразм
 
1
1
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:32
Що б ти здохло донецька мерзото з усіма донецькими йолопами які сюди переїхали ще при януковичі,а з Донецька що б були тільки руїни
 
0
4
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:34
Gudvin85 Що б ти здохло донецька мерзото з усіма донецькими йолопами які сюди переїхали ще при януковичі,а з Донецька що б були тільки руїни 00
 
0
4
aleks68
18.10.2024 в 20:37
hoy или х.й и тебн того же.хватит .... писать
 
4
1
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 20:33
І про що цей ГОЙ патякає?
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4
0
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:33
Про Веселе де це?
 
0
4
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:01
Йовичевича верните
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3
1
Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 20:02
Йовичевич уже в Лудогорці.
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1
0
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:16
Мешок на голову и в Шахтер
 
2
1
tolina-ystas (Краматорск)
18.10.2024 в 20:01
Игра Шахтёра неубедительна.Если не обыгрывать Колос то о чём можно говорить. Команда не бежит в быструю атаку.Игра в защите удивительно примитивна.Постоянно возникала опасность с левого фланга и никаких реаль ных действий.Как бегал Велетень так и продолжал не возвращаться назад Зубков.Вообщем чёткого управления командой не видно совершенно.
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2
0
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 19:59
Пушича в отставку
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2
5
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:00
Тебе что не похер на мусарник его вывезм и трахни в сраку
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2
5
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 20:01
Ты сам понял что написал ? Закусывай
 
3
2
aleks68
18.10.2024 в 19:59
гнать этого пушича поганой метлой да побыстрее.чем занималась команда во время перерыва на матчи сборных?любители отдохнуть,они видите ли устали. .....вам цена.бондаренко самый тупой в команде.зачем давать играть крыськиву у которого в конце года заканчивается контракт?выпустить назарину или шведа слабо?
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7
4
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 19:59
Бардак в шахтера продолжается .колосс гонял Шахтер весь матч .и первый тайм должны были Коллос выигрывать 2:0 .Каждый сам по себе играет .один Зубков нестандартно пытается вытащить .Педро это ппц все передачи назад,потери или навесы в защитника .Гол отменили правильно удар в лицо 100процентов
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hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:09
Если это был удар то б от удара моей девочки ты бы был в нокауте
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3
3
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 20:35
Дуже сумніваюсь,що у Гоя може бути дівчина.
 
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Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 19:59
Симуляція від "гірника" Енріке - і суддя рятує Пушича. Це тільки продовжить агонію. Надовго? Чим швидше буде прийняте рішення про звільнення цього непорозуміння - тим краще для ШД. Чекаємо ДК - ШД.
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5
5
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 20:03
Симуляции не было и гол отменили правильно .смотри повтор
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4
6
Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 20:12
Не відмашка, а рука Дієго була в природньому стані. На руку "талановито" наштовхнувся шахтар Енріке. Суддя ніяк не реагував, поки не стався гол у ворота ШД.
 
5
4
hoy (Київ)
18.10.2024 в 20:14
Повторяю Питушары правила придумали в 10х годах,до морды дотронулся жолтая карточка,в моих старых нормальных правилах такого не было.За то можно ввалить по ноге или по рёбрам и тебе ни чего за это не будет во моразм
 
2
3
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 20:04
Насчёт пушича согласен просто повезло с авто голом а игры нет
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1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.10.2024 в 20:07
за что Матвиенко и Бондаренко дал жёлтые?
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4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.10.2024 в 19:55
Игра была равна...... Судья, конечно, чудила.
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aleks68
18.10.2024 в 20:06
единственное что у него не получилось удалить кого-нибудь в шахтёре перед матчем с динамо
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6
6
shtrunc (Донецк-Хайфа)
18.10.2024 в 20:08
а хотел, по глазам было видно
 
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