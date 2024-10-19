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Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

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В матче десятого тура УПЛ болельщиков ожидает киевское дерби. На "Оболони-Арене" местная "Оболонь" будет принимать лидера нынешнего сезона "Динамо".

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"Оболонь" набрала всего пять очков и занимает предпоследнее место. Перед паузой на матчи сборных "пивовары" минимально уступили "Черноморцу". "Динамо" в прошлом туре дома обыграло "Кривбасс" – 2:1. Подопечные Шовковского на два очка опережают преследователей.

"Оболонь" – "Динамо"

Украинская Премьер-лига 2024/25, десятый тур

19 октября 2024.15:30. Киев, "Оболонь - Арена"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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