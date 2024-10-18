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Защитник Левого Берега надеется, что команда сможет удивить Полесье

Премьер-лига
Обновлено

Владислав Шаповал еще не так давно играл за житомирскую команду

Защитник Левого Берега надеется, что команда сможет удивить Полесье

fclb.com.ua

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против "Полесья",

"Мне будет приятно вернуться на арену "Полесья", которая раньше была для меня домашней. Настраиваюсь, как и на другие матчи, по-боевому. Стремимся в Житомире набрать очки.

С "Полесьем" я выигрывал Первую лигу. Приятно вспоминать тот сезон, ведь добились желаемого результата. Добыли золотые медали за счет дружного коллектива. Считаю, что закономерно выиграли Первую лигу.

После выхода в УПЛ перестал получать игровую практику, поэтому решил покинуть "Полесье". Это было не решение тренера. С Юрием Калитвинцевым я и сейчас общаюсь. Перед переходом в "Левый Берег" советовался с ним.

Обсуждали со своими бывшими партнерами по команде ближайший матч. В Житомире все нас ждут. Сказал, что легко им против нас не будет. У "Полесья" хорошая команда, и они заслуженно сейчас занимают второе место. Там есть необходимый сплав опыта и молодости.

Наша команда уже стала опытнее. Ребята уже освоились среди элиты и нет волнения, которое было в начале сезона. Надеюсь, что сможем удивить "Полесье". Работали для того, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. Будем стараться выполнить все тренерские наставления", - сказал Шаповал.

Напомним, что матч "Полесье" - "Левый Берег" состоится в субботу, 19 октября, и начнется в 18:00.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
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