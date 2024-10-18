Защитник Левого Берега надеется, что команда сможет удивить Полесье

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против "Полесья",

"Мне будет приятно вернуться на арену "Полесья", которая раньше была для меня домашней. Настраиваюсь, как и на другие матчи, по-боевому. Стремимся в Житомире набрать очки.

С "Полесьем" я выигрывал Первую лигу. Приятно вспоминать тот сезон, ведь добились желаемого результата. Добыли золотые медали за счет дружного коллектива. Считаю, что закономерно выиграли Первую лигу.

После выхода в УПЛ перестал получать игровую практику, поэтому решил покинуть "Полесье". Это было не решение тренера. С Юрием Калитвинцевым я и сейчас общаюсь. Перед переходом в "Левый Берег" советовался с ним.

Обсуждали со своими бывшими партнерами по команде ближайший матч. В Житомире все нас ждут. Сказал, что легко им против нас не будет. У "Полесья" хорошая команда, и они заслуженно сейчас занимают второе место. Там есть необходимый сплав опыта и молодости.

Наша команда уже стала опытнее. Ребята уже освоились среди элиты и нет волнения, которое было в начале сезона. Надеюсь, что сможем удивить "Полесье". Работали для того, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. Будем стараться выполнить все тренерские наставления", - сказал Шаповал.