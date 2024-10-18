Как супергерой. Сикан в маске вышел спасать Шахтер в матче с Колосом

Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.

Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".

Ну а на второй тайм наставник "горняков" Марино Пушич для усиления атаки выпустил Даниила Сикана, который заменил Эгиналду и вышел играть в маске.

Напомним, что в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Болоньей" (0:0) 23-летний нападающий сломал нос после столкновения с вратарем соперника.

В текущем сезоне Сикан провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.