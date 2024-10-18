Колос забил сам себе. Шахтер вышел вперед в матче с ковалевцами. ВИДЕО

Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.

Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".

Ну а во втором тайме "Шахтер" все-таки вышел вперед.

Илир Красничи срезал мяч в собственные ворота на 59-й минуте поединка.

0:1, "горняки" впереди. Сможет ли "Колос" отыграться?

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