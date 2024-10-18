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Колос забил сам себе. Шахтер вышел вперед в матче с ковалевцами. ВИДЕО
Шахтер долго мучился, но забил
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.
Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".
Ну а во втором тайме "Шахтер" все-таки вышел вперед.
Илир Красничи срезал мяч в собственные ворота на 59-й минуте поединка.
0:1, "горняки" впереди. Сможет ли "Колос" отыграться?
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A-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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