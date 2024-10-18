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Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте
Нарушение было в центре поля после заигранного эпизода
Фото: ФК Рух
Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.
Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".
Ну а во втором тайме "Шахтер" все-таки вышел вперед после автогола Красничи.
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Развязка наступила уже в компенсированное время, "Колос" сравнял счет. Но… Судья Деревинский после просмотра ВАР нашел фол со стороны игроков "Колоса" в самом центре поля! Отмашка Диего в лицо Педро Энрике. Еще и желтая игроку "Колоса".
Спорная ситуация, которая приносит минимальную победу "Шахтеру" 1:0!
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