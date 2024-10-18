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Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте

Премьер-лига
Обновлено

Нарушение было в центре поля после заигранного эпизода

Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте

Фото: ФК Рух

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 октября, матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.

Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".

Ну а во втором тайме "Шахтер" все-таки вышел вперед после автогола Красничи.

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Развязка наступила уже в компенсированное время, "Колос" сравнял счет. Но… Судья Деревинский после просмотра ВАР нашел фол со стороны игроков "Колоса" в самом центре поля! Отмашка Диего в лицо Педро Энрике. Еще и желтая игроку "Колоса".

Спорная ситуация, которая приносит минимальную победу "Шахтеру" 1:0!

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Комментарии
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Artist@@@ (Прага)
18.10.2024 в 22:06
Черговий скандал. Пішов на.уй.
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Комментарии 17
Artist@@@ (Прага)
18.10.2024 в 22:06
Черговий скандал. Пішов на.уй.
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1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 21:11
Базар Лига во всей своей красе! Отменяецца чистейший гол. Мне кажецца ВАР это канал связи между судьёй и двумя кремлевскими п и дарасами суркисом и ахметовым. Вот возникает спорный момент. Судейка бежит к ВАРу а оттуда звучит приказ отменить гол в ворота шахтера или динама или поставить пеналь в ворота их соперников. Накуй нам украинцам нужен такой футбол??!
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0
2
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 21:11
В чем скандал если гол отменили справедливо .почему судья вообще не скинул сразу вопрос .
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3
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Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 21:02
Не зря цю команду прозвали "Шахрай" !
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3
Геродот (Винница)
18.10.2024 в 20:58
Не пойму, зачем такие такие громкие да еще и не обоснованные заголовки. Где тут скандал? ВАР дал сигнал арбитру, что Диего в момент атаки, приведшей к голу, нарушил правила в борьбе с Педро Енрике, отмахнувшись. Было заметно, что Деревинский где-то немного отстал от эпизода, потому ВАР и подсказал ему самому посмотреть нарушение. Тот после просмотра и принял решение отменить гол. Не думаю, что Деревинский отменил бы гол, если бы нарушения не было. Ведь этот эпизод будут обязательно просматривать в комитете арбитров, зачем ему портить свою карьеру из-за того, что его результативная ошибка привела к потере очков у одной из команд, тем более команды, борющейся за чемпионство.
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2
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Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 21:12
Ну так редакторы это болелы динамо .они даже в сборную тура суют динамовца когда динамо проигрывает
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2
2
tolina-ystas (Краматорск)
18.10.2024 в 20:41
Действия судьи на протяжении всего матча были неточными.Падает игрок Колоса и держится за голову судья даёт желтую.Многочисленные повторы показывают,что его по голове никто не бил. Жёлтая карточка Бондаренко.Если за такие действия давать желтую то через пол часа игры на поле никого не должно остаться.Отмененный гол не должен был состоятся если бы рефери нормально контролировал игру но он не свиснул во время чем породил ненужные подозрения.Судья действовал на нервах,забывая правила!
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Термит (Київ)
18.10.2024 в 20:26
Фол або треба було свистіти зразу ж, або не повертатися вже взагалі до цього епізоду, тоді б не було питань. Суддя вибрав найгірший варіант. Як на мене фолу не було - так було торкання суперника, але якби він замість обличчя отак торкнувся плеча, чи руки, то що - свистіли б фол? Точно ні. Ніде у правилах не сказано, що до обличчя якісь інші критерії оцінки торкання ніж до інших частин тіла. Удару чи поштовху суперника не було, просто випадкове торкання. Футбол - це не баскетбол, де будь-які торкання заборонені, це контактний вид спорту. Як на мене - суддя подарував 2 очки Шахтарю.
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6
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:33
Судья не мог не среагировать, если был сигнал от видеопомощников. После просмотра ВАР - отменил гол.
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3
Термит (Київ)
18.10.2024 в 21:47
Так, не відреагувати не міг, але ставити фол він при цьому не був зобов'язаний, це його рішення. Дивлюся частенько регбі і мене прямо дивує - чи у футбол всі з пониженим больовим порогом потрапляють, чи звідки взагалі це пішло - від найменшого дотику валитися у конвульсіях на землю?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.10.2024 в 20:33
удар в лицо, который выключил игрока из борьбы, - это не фол? после получения преимущества пошёл пас в развитие атаки... гол отменён правильно. посмотри, как в других матчах отменяют голы за наступы, захваты за футболки, отмашки...
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4
2
Термит (Київ)
18.10.2024 в 21:42
Я вважаю, що є велика різниця між ударом і торканням. Кілька років займався боксом, було вже давно, але відчуття залишилися, повірте, я знаю про що говорю. То був не "удар". Від такого здоровий лось не падає з нанівець з ніг фактично у нокдаун, як демонстрував той гравець Шахтаря. Як на мене - це симуляція після випадкового легкого дотику до обличчя. Шахтарю - удачі з Арсеналом!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.10.2024 в 22:14
даже касание глаза может привести к непоправимым последствиям, а здесь был хороший удар в лицо. может, и нос зацепил, а это больно и выключает из игры...
 
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Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 21:13
Ударил в лицо и побежал с мячом дальше отдал передачу после этого забили гол .участвовал как раз ударивший в атаки
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Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 20:09
Не відмашка, а рука Дієго була в природньому стані. Суддя ніяк не реагував, поки не стався гол у ворота ШД.
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5
6
Gudvin85 (Киев)
18.10.2024 в 20:05
Типичный заголовок для желтой прессы: сенсации, скандалы, интриги и т.п.
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4
7
Kondor (Веселе)
18.10.2024 в 20:26
А нащо щездатні подібні "висвітлювачі"?
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