  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух: Карпаты не обращались за билетами на дерби. Можем для гостей предоставить ВИП-ложу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух: Карпаты не обращались за билетами на дерби. Можем для гостей предоставить ВИП-ложу

Премьер-лига
Обновлено

В Рухе ответили по поводу билетов на дерби

Рух: Карпаты не обращались за билетами на дерби. Можем для гостей предоставить ВИП-ложу

fcrukh.com

Новина українською

Директор медиацентра "Руха" Богдан Тимовчак прокомментировал скандальную ситуацию с билетами на дерби с "Карпатами".

Напомним, что по данным СМИ, "Рух" выделил для болельщиков "Карпат" всего 10 билетов.

Читайте такжеРух выделил Карпатам на дерби лишь 10 пропусков

"18 октября целый ряд СМИ распространил ложную информацию о якобы "предоставлении 10 пропусков или билетов "Карпатам". Сразу прямо скажу: эта информация совершенно не соответствует действительности. На самом деле по состоянию на данный момент ФК "Карпаты" не получил ни одного билета или пропуска на матч, потому что администрация клуба-гостя в этом матче не обращалась в наш клуб с соответствующим официальным письмом.

Если такое письмо будет, то мы, конечно, его рассмотрим и по возможности отреагируем на этот запрос.

Вместе с тем информируем общественность, что ФК "Рух", независимо от того, поступит от наших коллег письмо или нет, самостоятельно предоставит для клуба-гостя скай-бокс на 12 персон на ВИП-трибуне для руководства клуба, аккредитации для медиа и маркетингового отделов "Карпат", а также более 30 специальных приглашений для ветеранов клуба. Это с нашей стороны прямое проявление уважения к клубу "Карпаты" и людям, которые творили историю львовского футбола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Относительно продажи билетов и вопросов, возникающих у поклонников футбола, то напоминаю, что на данный момент действуют ограничения, поэтому приоритетное право посетить матч получили болельщики львовского "Руха", ведь это домашняя игра нашего клуба на нашей домашней Арене. Мы не скрываем, что заботимся прежде всего о своих поклонниках. Есть ограниченное количество мест и четкое соблюдение протоколов безопасности, и именно поэтому в ФК "Рух" уже длительное время внедрена и действует система покупки билетов Priority Access. Следовательно, болельщики, являющиеся частью этой системы, получили уведомление о старте реализации билетов на матч "Рух" – "Карпаты" и одними из первых приобрели пропуск на матч.

Призываем людей быть осмотрительными и избегать покупки билетов с рук или на неофициальных ресурсах. Такие билеты аннулированы и недействительны. Их владельцы не будут допущены на стадион работниками правоохранительных и контролирующих органов", - рассказал Тимовчак.

По теме
yellow-arrow
Артем Бондаренко: В перерыве нам дали немножечко порки
yellow-arrow
Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер со скрипом возвращается в игру. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
18.10.2024 в 21:18
А в тому плузі хтось нормальний працює ? шо ви курите ?))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Sandra777 (Львів)
18.10.2024 в 21:18
А в тому плузі хтось нормальний працює ? шо ви курите ?))
Ответить
0
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
18.10.2024 в 21:24
Походу ти обкурений!
Ответить
0
0
Петро Прутень (Львів)
18.10.2024 в 21:02
В Руха взагалі фанів немає, для чого цей цирк?
Ответить
0
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
18.10.2024 в 21:24
Купи собі окуляри!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости