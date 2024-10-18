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Заря - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках десятого тура УПЛ сойдутся соседи по турнирной таблице - "Заря" и "Кривбасс". Обе команды явно не блещут последний месяц и наверняка приложат максимум усилий для выхода из кризиса.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Заря" - "Кривбасс" состоится в субботу, 20 октября, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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