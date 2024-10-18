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Пушич - о матче с Колосом: Нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот
Комментарий Марино
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ подвел итог
"Это был сложный матч, преимущество в один гол, но мы приложили все усилия, чтобы добыть три очка. Соперник действовал качественно в обороне и выходил в неплохие контратаки. В первом тайме не было резкости, но я доволен тем, как команда отреагировала после перерыва. И автогол нам помог выиграть.
У них были моменты в первом тайме, были во втором, но нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот. Если говорить в целом, то мы заслужили победить.
Сикан? Рад, что Даниил вернулся в состав и вернулся на поле. Он еще не полностью восстановился и должен носить маску", – сказал Пушич.
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