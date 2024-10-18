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Пушич - о матче с Колосом: Нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот

Премьер-лига
Обновлено

Комментарий Марино

Пушич - о матче с Колосом: Нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 10-го тура с "Колосом" (1:0).

"Это был сложный матч, преимущество в один гол, но мы приложили все усилия, чтобы добыть три очка. Соперник действовал качественно в обороне и выходил в неплохие контратаки. В первом тайме не было резкости, но я доволен тем, как команда отреагировала после перерыва. И автогол нам помог выиграть.

У них были моменты в первом тайме, были во втором, но нельзя играть так, чтобы оппонент совсем ничего не имел у твоих ворот. Если говорить в целом, то мы заслужили победить.

Сикан? Рад, что Даниил вернулся в состав и вернулся на поле. Он еще не полностью восстановился и должен носить маску", – сказал Пушич.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 21:10
В отставку. даже не признает что игры нет .Ребров номер 2
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
18.10.2024 в 21:10
В отставку. даже не признает что игры нет .Ребров номер 2
Ответить
0
0

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