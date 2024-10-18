Артем Бондаренко: В перерыве нам дали немножечко порки

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко высказался о победе над "Колосом" в 10 туре УПЛ (1:0).

"Довольно непростой матч, но могу отметить, что у нас каждая игра с "Колосом" проходит непросто, потому что мы знаем, какая "Колос" команда – мало пропускает, мало забивает. Иногда трудно вскрыть их оборону.

Ожидали такой игры на выезде. "Колос" хорошо защищается, первый тайм получился более сложный. У "Колоса" были моменты, у нас были моменты. В перерыве порки нам немного дали, и во втором тайме получше начали играть.

Эмоции положительные, потому что понимаем, что сейчас важно набрать ход, брать все свои очки, и эти три очка были очень важны для нас сегодня. Будем готовиться к следующему матчу", – сказал Бондаренко в эфире УПЛ ТВ.