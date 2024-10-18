  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

Встреча одного из лидеров и аутсайдера. Противостояние "волков" и "аистов". Это будет первый официальный поединок в истории этих двух клубов.

Favbet
1.34
5.00
10.00
Узнать больше

В настоящее время "Полесье" Имада Ашура идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В свою очередь, "Левый Берег" Виталия Первака с 7 зачетными баллами расположился на 14-й позиции.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Полісся"Полесье" - "Левый Берег" Лівий Берег состоится в субботу, 19-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
yellow-arrow
Судейский эксперт – о матче Колос - Шахтер: Нельзя сказать, что это скандал, но ляп мы увидели
yellow-arrow
Александрия – Ворскла: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Полесье (Житомир) Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости