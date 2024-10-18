Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Встреча одного из лидеров и аутсайдера. Противостояние "волков" и "аистов". Это будет первый официальный поединок в истории этих двух клубов.
В настоящее время "Полесье" Имада Ашура идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В свою очередь, "Левый Берег" Виталия Первака с 7 зачетными баллами расположился на 14-й позиции.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Левый Берег" состоится в субботу, 19-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте
- УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный
- Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В сети появилось фото как встречали дома дебютанта сборной Украины
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции