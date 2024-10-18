Полесье - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча одного из лидеров и аутсайдера. Противостояние "волков" и "аистов". Это будет первый официальный поединок в истории этих двух клубов.

В настоящее время "Полесье" Имада Ашура идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. В свою очередь, "Левый Берег" Виталия Первака с 7 зачетными баллами расположился на 14-й позиции.

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Поединок 10-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Полесье" - "Левый Берег" состоится в субботу, 19-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).