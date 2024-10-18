Судейский эксперт – о матче Колос - Шахтер: Нельзя сказать, что это скандал, но ляп мы увидели

В пятницу, 18-го октября, матчем между "Колосом" и "Шахтером" стартовал 10-й тур УПЛ. В конце матча в одном из эпизодов хозяевам удалось забить гол и сравнять счет в компенсированное время. Но радость "Колоса" оказалась преждевременной – судьи отменили взятие ворот. Почему? Разбирался судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- 10-й тур начинался матчем "Колос" - "Шахтер" – и опять мы увидели судейские ляпы. Нельзя сказать, что это скандал, но плохую работу бригады арбитров можно констатировать. Что же произошло на 90+2-й минуте? Пошла атака ковалевцев, мяч получил Диего, но в борьбе с Энрике умышленно рукой ударил по лицу соперника. Последний упал, что смутило арбитра Деревинского, который в душе чувствовал, что наверняка там есть нарушение. Он на мгновение остановился, видимо, ждал помощи от ассистента Нижника, которому хорошо этот момент был виден. Но, не дождавшись ничего от своего коллеги, продолжил двигаться за атакой, которая завершилась голом в ворота "Шахтера".

И тут, к счастью, сказал решающее слово VAR-арбитр Романов, пригласив посмотреть момент с нарушением. Деревинский правильно отменил гол, показав Диего желтую карточку. Правда восторжествовала. Но ведь дело можно было не доводить до просмотра у монитора. Если бы Деревинский увидел своими глазами отмашку по лицу, тогда не было бы поводов для дискуссий. Момент то не сложный. И если бы Нижник не придерживался правила "моя хата с краю". Ведь он со своей позиции все прекрасно видел, но своим бездействием подставил под критику Деревинского. К сожалению, очень часто наши судьи ничего не видят, а вместо них судит VAR-машина. А ведь игра-то была из категории легких, - сказал эксперт в эксклюзивном комментарии UA-Футбол.