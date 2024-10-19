Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 10-го тура чемпионата Украины между двумя командами из Киева – "Оболонью" и "Динамо".

Одним словом – дерби. Лидер Украинской Премьер-лиги сыграет с предпоследней командой турнирной таблицы. Сложно найти здесь интригу, но в дерби она всегда возможна, поэтому будем внимательно следить за поединком. Станет ли этот матч легкой прогулкой для "Динамо"? Или же "Оболонь" сможет навязать борьбу и отобрать очки у гранда украинского футбола? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 19 октября – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Роман Синчук