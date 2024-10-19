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Поздеев – об отмененном голе: Такое решение приняли. Наверное, был фол. Жаль, это был эмоциональный момент
Серия неудач продолжается
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился эмоциями после поражения "Шахтеру" (0:1).
"Ребята заслуживают большего. Они прикладывают большие усилия и в тренировках, и в играх. Я очень радуюсь этому, я вижу в прогресс. Меня очень огорчает, что это их не награждает так, как хотелось бы”.
“Я не разбирался в ситуации [с отмененным голом]. Есть арбитры. Наверное был фол, если они приняли такое решение. Очень жаль, потому что это был очень эмоциональный момент. Таков наш путь на сегодняшний день, нужно его пройти", – сказал Поздеев в эфире УПЛ.ТБ.
Сейчас "хлеборобы" находятся на 13-й позиции (8 очков).
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