Поздеев – об отмененном голе: Такое решение приняли. Наверное, был фол. Жаль, это был эмоциональный момент

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев поделился эмоциями после поражения "Шахтеру" (0:1).

"Ребята заслуживают большего. Они прикладывают большие усилия и в тренировках, и в играх. Я очень радуюсь этому, я вижу в прогресс. Меня очень огорчает, что это их не награждает так, как хотелось бы”.

“Я не разбирался в ситуации [с отмененным голом]. Есть арбитры. Наверное был фол, если они приняли такое решение. Очень жаль, потому что это был очень эмоциональный момент. Таков наш путь на сегодняшний день, нужно его пройти", – сказал Поздеев в эфире УПЛ.ТБ.