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Пушич: У Колоса одна из лучших защит в чемпионате. Мы прилагали усилия, забили автогол

Премьер-лига
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Наставник горняков подвел итоги встречи на пресс-конференции

Пушич: У Колоса одна из лучших защит в чемпионате. Мы прилагали усилия, забили автогол

shakhtar.com

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу команды над коллективом из Ковалевки (1:0)

“Мы знали, что это будет очень трудная выездная игра, ведь это команда с одной из лучших защит в чемпионате. Сложный первый тайм: мы старались, много владели мячом, однако не создавали много моментов – возможно, два или три хороших случая. В таком случае нужно, чтобы тебе немного повезло в эти моменты. У них тоже было два варианта в первом тайме – это то, что мы не очень хорошо проконтролировали”.

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“Мы сделали определенные замены, чтобы добавить новую энергию, новые индивидуальные качества на флангах. Достаточно неплохо сыграли во втором тайме, создав большее количество моментов. Мы прилагали усилия, забили автогол благодаря хорошей и быстрой контратаке. После этого у нас было несколько возможностей забить второй мяч, мы искали пути для этого. Когда счёт 1:0 и ты не забиваешь второй мяч, всегда может быть опасность.

Я счастлив, что Сикан вернулся, потому что он важный игрок для нас. С его энергией и отношением к работе, прессингом и большим количеством голов. Он неплохо вошел в игру, в первой атаке уже был шанс для него. Трудно играть в этой маске, нужно привыкнуть к ней. Учитывая, что у него было всего две тренировки с нами, он очень хорошо поработал”, – отметил специалист.

Несмотря на победу, "горняки" остаются на 4-м месте (19 баллов).

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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