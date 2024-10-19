Пушич: У Колоса одна из лучших защит в чемпионате. Мы прилагали усилия, забили автогол

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу команды над коллективом из Ковалевки (1:0)

“Мы знали, что это будет очень трудная выездная игра, ведь это команда с одной из лучших защит в чемпионате. Сложный первый тайм: мы старались, много владели мячом, однако не создавали много моментов – возможно, два или три хороших случая. В таком случае нужно, чтобы тебе немного повезло в эти моменты. У них тоже было два варианта в первом тайме – это то, что мы не очень хорошо проконтролировали”.

“Мы сделали определенные замены, чтобы добавить новую энергию, новые индивидуальные качества на флангах. Достаточно неплохо сыграли во втором тайме, создав большее количество моментов. Мы прилагали усилия, забили автогол благодаря хорошей и быстрой контратаке. После этого у нас было несколько возможностей забить второй мяч, мы искали пути для этого. Когда счёт 1:0 и ты не забиваешь второй мяч, всегда может быть опасность.

Я счастлив, что Сикан вернулся, потому что он важный игрок для нас. С его энергией и отношением к работе, прессингом и большим количеством голов. Он неплохо вошел в игру, в первой атаке уже был шанс для него. Трудно играть в этой маске, нужно привыкнуть к ней. Учитывая, что у него было всего две тренировки с нами, он очень хорошо поработал”, – отметил специалист.