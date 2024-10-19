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Шахтер одержал юбилейную гостевую победу в чемпионате Украины и под руководством Пушича
Двойной юбилей
Фото пресслужби ФК "Колос"
Автогол, который в начале второго тайма записал на свой счет косоварский легионер Илир Красничи, принес победу "Шахтеру" над "Колосом" в Ковалевке. Это шестая подряд победа "горняков" над "хлеборобами" в элитном дивизионе, что стало новым антирекордом в истории клуба из Киевской области.
В общей сложности "оранжево-черные" выиграли 11 матчей из 12-ти, проведенных с "Колосом" в УПЛ (еще была одна ничья). Более неудобного соперника для коваливцев нет среди участников национального первенства.
Эта победа стала для донецкого коллектива 300-й выездной в истории выступлений в Высшей лиге / Премьер-лиге и 10-й гостевой в чемпионате под руководством Марино Пушича. Также до восьми игр продолжилась голевая серия "горняков".
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