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Поздеев: Пытались оказывать давление, иначе нет шансов. Нам нечего терять

Премьер-лига

Тренер прокомментировал впечатление после поражения Шахтеру клубной пресс-службе

Поздеев: Пытались оказывать давление, иначе нет шансов. Нам нечего терять

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Александр Поздеев ответил на вопросы штатного журналиста.

“Наверное, еще не пришло наше время. Футболисты много работают, и я этим доволен. Это нужно подкрепить результатом. Конечно, мы не хотели прижиматься, но "Шахтер" все же хорошо владеет мячом, индивидуально сильные футболисты. Пытались оказывать давление, иначе у тебя нет шансов в таких играх. Ты будешь без конца перемещаться, если ты не предлагаешь что-нибудь в ответ, то тебе не хватит на 90 минут ни сил, ни концентрации”.

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“Была крутая концовка этого кино. Оказалось еще драматичнее. Не хочу комментировать решение судей. У арбитров есть свои учреждения, ориентиры. Нам свое нужно делать в поле. К сожалению, сегодня так случилось. Возможно, однажды что-то будет в пользу "Колоса" в таком плане. Нам нечего терять. Нужно становиться лучше, набирать зачетные баллы”, – заявил тренер.

Ковалевка пропустила 8 голов. Лучше защищается только топ-3.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
FC Kolos Kovalivka YouTube
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
19.10.2024 в 07:53
Футбол,у виконанні Колоса,було приємно дивитись.Тільки залишається одне питання: куди подівається оце завзяття іхарактер,коли ви граєте проти Динами?
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
19.10.2024 в 07:53
Футбол,у виконанні Колоса,було приємно дивитись.Тільки залишається одне питання: куди подівається оце завзяття іхарактер,коли ви граєте проти Динами?
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Пан Коцький (Єкабпілс)
19.10.2024 в 08:02
Ти клінічний ідіот, денеерівець !
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