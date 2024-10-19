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Поздеев: Пытались оказывать давление, иначе нет шансов. Нам нечего терять
Тренер прокомментировал впечатление после поражения Шахтеру клубной пресс-службе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Александр Поздеев ответил на вопросы штатного журналиста.
“Наверное, еще не пришло наше время. Футболисты много работают, и я этим доволен. Это нужно подкрепить результатом. Конечно, мы не хотели прижиматься, но "Шахтер" все же хорошо владеет мячом, индивидуально сильные футболисты. Пытались оказывать давление, иначе у тебя нет шансов в таких играх. Ты будешь без конца перемещаться, если ты не предлагаешь что-нибудь в ответ, то тебе не хватит на 90 минут ни сил, ни концентрации”.
“Была крутая концовка этого кино. Оказалось еще драматичнее. Не хочу комментировать решение судей. У арбитров есть свои учреждения, ориентиры. Нам свое нужно делать в поле. К сожалению, сегодня так случилось. Возможно, однажды что-то будет в пользу "Колоса" в таком плане. Нам нечего терять. Нужно становиться лучше, набирать зачетные баллы”, – заявил тренер.
Ковалевка пропустила 8 голов. Лучше защищается только топ-3.
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