Поздеев: Пытались оказывать давление, иначе нет шансов. Нам нечего терять

Александр Поздеев ответил на вопросы штатного журналиста.

“Наверное, еще не пришло наше время. Футболисты много работают, и я этим доволен. Это нужно подкрепить результатом. Конечно, мы не хотели прижиматься, но "Шахтер" все же хорошо владеет мячом, индивидуально сильные футболисты. Пытались оказывать давление, иначе у тебя нет шансов в таких играх. Ты будешь без конца перемещаться, если ты не предлагаешь что-нибудь в ответ, то тебе не хватит на 90 минут ни сил, ни концентрации”.