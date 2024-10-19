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Пушич - о 1:0 с Колосом: Нам не хватало резкости и рисунка игры
Отреагировал на то, как прошел матч
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вчера донецкий "Шахтер" победил "Колос" с минимальным счетом 1:0.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своей команды:
"Это была сложная игра, преимущество лишь в один мяч. Но мы приложили все усилия, чтобы получить три очка. Соперник сегодня качественно проявил себя в защитной фазе, неплохо выходил в контратаки, но со своей стороны мы смогли противопоставить все наши сильные качества как в обороне, так и в атаке.
Может, нам не хватало резкости и рисунка игры в первом тайме, но мне понравилось, как команда отреагировала в перерыве. Во втором тайме вы могли увидеть лучшую реакцию от нас как команды. Также автогол помог нам победить сегодня.
Наши соперники имели один-два хороших момента в первой половине, но я считаю это вполне нормальным. Мы иногда оставляли им много свободного пространства. Считаю, что мы сегодня заслужили победу", – сказал Пушич.
Напомним, "Шахтер" победил благодаря автоголу Илиру Красничи на 59-й минуте игры.
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