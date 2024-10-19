Кравченко - об игре с Ворсклой: Если соперник долго не побеждает, то он получается еще злее и агрессивнее играть против тебя

Защитник "Александрии" Никита Кравченко поделился мнением по поводу игры против "Рух" и "Ворсклы".

Вспоминая последний матч с "Руха" (1:1), потерять победу на последних секундах – сильный удар по команде?

Все были огорчены после игры, но в футболе такое случается. Для нас это был поучительный урок.

Комитет арбитров УАФ признал, что пенальти в ваши ворота не должен был назначаться, поскольку момент Кампуш-Краснопир был вне контекста игрового эпизода. Что скажешь?

Я бы не хотел комментировать решение арбитров. Есть более компетентные люди в этих вопросах.

Ваш следующий соперник – полтавская "Ворскла" – занимает 12 место и находится в 6-матчевой без выигрышной серии. Трудно выходить против команд, долгое время не побеждающих?

На мой взгляд, если соперник долго не побеждает, то он получается еще злее и агрессивнее играть против тебя.