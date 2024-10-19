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Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" не может победить с середины августа, в шести матчах чемпионата Украины подряд (три ничьи, три поражения). Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии", которая еще ни разу не проигрывала в сезоне 2024/25.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, десятый тур

19 октября 2024. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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