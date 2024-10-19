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Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Ворскла" не может победить с середины августа, в шести матчах чемпионата Украины подряд (три ничьи, три поражения). Вряд ли серию удастся прервать на поле одного из лидеров чемпионата "Александрии", которая еще ни разу не проигрывала в сезоне 2024/25.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, десятый тур
19 октября 2024. Александрия, "Ника"
"Александрия" 13:00 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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