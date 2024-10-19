Полесье - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Пара Гуцуляк-Назаренко забила втрое (!) больше в этой кампании чем весь состав "Левого Берега". Иными словами, украинских болельщиков ожидает противостояние одного из лидеров и аутсайдера. Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Имада Ашура и Виталия Первака. Хозяином поединка выступит именно житомирское "Полесье".

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, десятый тур

19 октября 2024. Житомир, "Центральный"

"Полесье" 18:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>