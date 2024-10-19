Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
ФК Полісся
Пара Гуцуляк-Назаренко забила втрое (!) больше в этой кампании чем весь состав "Левого Берега". Иными словами, украинских болельщиков ожидает противостояние одного из лидеров и аутсайдера. Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Имада Ашура и Виталия Первака. Хозяином поединка выступит именно житомирское "Полесье".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
Telegram UA-Football
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, десятый тур
19 октября 2024. Житомир, "Центральный"
"Полесье" 18:00 "Левый берег"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Популярное сейчас
- Победа Шахтера с привкусом скандала, обновления по травмам Зинченко и Довбика. Главные новости за 18 октября
- Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом
- Судейский эксперт – о матче Колос - Шахтер: Нельзя сказать, что это скандал, но ляп мы увидели
- Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции