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Полесье - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Полесье – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Пара Гуцуляк-Назаренко забила втрое (!) больше в этой кампании чем весь состав "Левого Берега". Иными словами, украинских болельщиков ожидает противостояние одного из лидеров и аутсайдера. Субботний игровой день в родной УПЛ очным противостоянием будут закрывать подопечные Имада Ашура и Виталия Первака. Хозяином поединка выступит именно житомирское "Полесье".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, десятый тур

19 октября 2024. Житомир, "Центральный"

"Полесье" 18:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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