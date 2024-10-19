Защитник Александрии: Здесь мне нравится, что от игрока моего амплуа многое зависит

Защитник "Александрии" Никита Кравченко рассказал о ярком старте команды Руслана Ротаня.

Промежуточный результат "Александрии" в УПЛ может свидетельствовать о том, что ваша команда наилучшим образом подошла к старту чемпионата?

Если бы перед началом сезона мне сказали, что будем в лидерах, то я бы обрадовался. Сейчас немножко расстроены тем, что упустили победу над "Рухом", но это только начало.

Понятно, что не всегда матчи складываются по вашему сценарию. За счет чего удается ломать ситуацию в свою пользу?

Мы заметили, что сейчас команды против нас начали низко садиться в оборону. В некоторых играх высоко прессинговали. С каждым соперником по-своему матча. Стараемся реагировать по ситуации. Где-то начинаем играть флангами или заходим в центр.

Могу привести пример игры с "Левым берегом" (2:0), когда мы на второй тайм вышли в большинстве и мы изменили игровую модель.

Команда достигла значительного прогресса по сравнению с предыдущим сезоном. Над чем работала "Александрия" летом?

С появлением в команде Сани Филиппова мы имеем хороший уровень результативности.

Как простыми словами объяснить, в какой футбол хочет играть "Александрия"?

В основном, это выход из обороны через пас, а впереди уже использовать позиционное преимущество на ограниченном пространстве.

В наших реалиях сложнее поставить игру или взламывать эшелонированную оборону?

В одном из матчей "Александрия" перебивала соперника, который внизу мешал играть. Это про гибкость. В целом, мы хотим играть через пас, но если соперник не позволяет, надо подстраиваться. Сейчас мы хотим добывать результат и показывать классную игру.

Что лично для себя открыл за время пребывания в "Александрии"?

Здесь мне нравится, что от игрока моего амплуа многое зависит. Надо больше работать с мячом, больше думать и быть вариативным.