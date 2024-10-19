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Даниил Сикан: Надеюсь, что с Арсеналом мы будем ожидать только позитив
Поделился мнением о матче с Колосом и о предстоящей игре против Арсенала
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал игру 10-го тура в рамках УПЛ против "Колоса", 1:0.
"Матч с "Колосом" - очень тяжелый, против них всегда тяжело играть на выезде, но мы одержали эту победу, которая была очень тяжелой и очень важной для нас. Мы и так уже очень много очков просто потеряли, поэтому надо из каждой игры выжимать максимум."
Также Сикан рассказал о том, как "горняки" готовятся к матчу против лондонского "Арсенала".
"Надеюсь, что с "Арсеналом" мы будем ожидать только позитив. Очень важная игра, Лига чемпионов. Мы будем представлять не только "Шахтер", но и всю Украину нашу. Очень хотелось бы получить позитив из этой игры. Мы понимаем, что "Арсенал" сейчас одна из лучших команд мира. Такие команды делают тебя только сильнее."
Напомним, что за этот сезон в УПЛ Сикан принял участие в шести матчах, в которых отметился 3 голами.
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