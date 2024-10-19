Даниил Сикан: Надеюсь, что с Арсеналом мы будем ожидать только позитив

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал игру 10-го тура в рамках УПЛ против "Колоса", 1:0.

"Матч с "Колосом" - очень тяжелый, против них всегда тяжело играть на выезде, но мы одержали эту победу, которая была очень тяжелой и очень важной для нас. Мы и так уже очень много очков просто потеряли, поэтому надо из каждой игры выжимать максимум."

Также Сикан рассказал о том, как "горняки" готовятся к матчу против лондонского "Арсенала".

"Надеюсь, что с "Арсеналом" мы будем ожидать только позитив. Очень важная игра, Лига чемпионов. Мы будем представлять не только "Шахтер", но и всю Украину нашу. Очень хотелось бы получить позитив из этой игры. Мы понимаем, что "Арсенал" сейчас одна из лучших команд мира. Такие команды делают тебя только сильнее."