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Александрия – Ворскла: стартовые составы на матч

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Александрия – Ворскла: стартовые составы на матч

Фото: ФК Олександрія

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В рамках 10 тура УПЛ "Александрия" встретится с "Ворсклой". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Козак, Мышнев, Беляев – Филиппов.
  • Запасные: Никита Шевченко, Ковалец, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Копина, Шостак, Погорилый.
  • "Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Бацула – Хрипчук, Скляр, Челядин – Кане, Иеде, Нестеренко.
  • Запасные: Домолега, Корниенко, Ндукве, Ковталюк, Кулаковский, Прус, Черныш, Изотов, Шкриель.

Перед этим поединком "горожане" идут на третьем месте УПЛ, а полтавчане – на 12. У команд 20 и девять очков соответственно.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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