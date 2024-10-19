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Александрия – Ворскла: стартовые составы на матч
Ротань против Долганского
Фото: ФК Олександрія
В рамках 10 тура УПЛ "Александрия" встретится с "Ворсклой". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Козак, Мышнев, Беляев – Филиппов.
- Запасные: Никита Шевченко, Ковалец, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Копина, Шостак, Погорилый.
- "Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Бацула – Хрипчук, Скляр, Челядин – Кане, Иеде, Нестеренко.
- Запасные: Домолега, Корниенко, Ндукве, Ковталюк, Кулаковский, Прус, Черныш, Изотов, Шкриель.
Перед этим поединком "горожане" идут на третьем месте УПЛ, а полтавчане – на 12. У команд 20 и девять очков соответственно.
Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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