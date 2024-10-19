УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой

На "Оболони-Арене" в матче десятого тура УПЛ "Оболонь" принимала "Динамо". Это была встреча лидера и предпоследней команды нынешнего чемпионата.

"Оболонь" пока не радует болельщиков результатами – пять очков и предпоследнее место. Киевляне пропустили больше всего среди всех команд - 20 голов. Однако и в атаке у "пивоваров" существенные проблемы - всего четыре мяча забили. "Динамо" лишь однажды потеряло очки - нулевая ничья с "Рухом". Подопечные Шовковского к этому матчу подходили в статусе явного победителя.

Уже на шестой минуте от больших проблем хозяев спас Федоривский. После шикарной передачи Бражка пробивал Ванат, но голкипер "пивоваров" сыграл блестяще. Однако уже через пять минут подопечные Шовковского достигли своего. Ванат прострелил в штрафную и мяч с рикошетом от Мединского отлетел к Шапаренко, который не оставил шансов голкиперу - 0:1. Первоочередной план на игру Шищенко уже не сработал.

В середине первого тайма лидер УПЛ увеличил свое преимущество. Ванат за счет скорости оторвался от защитников и Дубко вынужден был его сбивать. Одиннадцатиметровый сам Владислав реализовал – 0:2. На этом проблемы хозяев не завершились. Еще в первом тайме подопечные Шовковского довели счет до разгромного. После еще одной атаки Ванат снова воспользовался своим преимуществом в скорости и с угла пробил мимо голкипера – 0:3. Ожидали конкурентного футбола, но "пивовары" подошли к этому матчу неготовыми. В конце тайма Ванат мог забивать еще, но на этот раз он пробил в штангу. Как же ужасно играли защитники "Оболони".

Сразу после перерыва "Динамо" продолжило избиение. После передачи Дубинчака мощно под перекладину пробил Караваев – 0:4. Через три минуты Михавко подарил "пивоварам" гол. Тарас после прострела Близниченко срезал мяч в свои ворота – 1:4. Вторая половина тайма уже превращалась в формальность, ведь все уже было понятно.

Следует отдать должное футболистам "Динамо", которые пытались забить еще. Хозяева тоже искали свои шансы в атаке, но у них мало что получалось. На 73-й минуте Бражко ударом из-за пределов штрафной заставил вновь капитулировать Федоривского - 5:1. Голкипер "Оболони" дотянулся до мяча, но спасти не смог.

Таким образом, "Динамо" продолжает лидировать и с хорошим настроением готовится к матчу против "Ромы". Если завтра "Ингулец" наберет очки, то "Оболонь" опустится на последнее место.

Vbet Лига. Десятый тур

"Оболонь" - "Динамо" 1:5

Голы: Шапаренко (11), Ванат (21, пен, 30), Караваев (50), Михавко (51, автогол), Бражко (73)

"Оболонь": Федоривский, Стасюк (Чернов, 84), Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук (Курко, 79), Черненко (Слободян, 69), Суханов, Мединский, Близниченко (Юшко, 69), Тарануха (Лях, 69)

"Динамо": Бущан, Попов, Михавко, Дубинчак, Тымчик, Бражко, Караваев (Биловар, 74), Кабаев (Брагару, 63), Буяльский (Рубчинский, 63), Шапаренко (Андриевский, 80), Ванат (Герреро, 80)