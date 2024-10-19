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УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой

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Киевское дерби в УПЛ

УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Оболони-Арене" в матче десятого тура УПЛ "Оболонь" принимала "Динамо". Это была встреча лидера и предпоследней команды нынешнего чемпионата.

"Оболонь" пока не радует болельщиков результатами – пять очков и предпоследнее место. Киевляне пропустили больше всего среди всех команд - 20 голов. Однако и в атаке у "пивоваров" существенные проблемы - всего четыре мяча забили. "Динамо" лишь однажды потеряло очки - нулевая ничья с "Рухом". Подопечные Шовковского к этому матчу подходили в статусе явного победителя.

Уже на шестой минуте от больших проблем хозяев спас Федоривский. После шикарной передачи Бражка пробивал Ванат, но голкипер "пивоваров" сыграл блестяще. Однако уже через пять минут подопечные Шовковского достигли своего. Ванат прострелил в штрафную и мяч с рикошетом от Мединского отлетел к Шапаренко, который не оставил шансов голкиперу - 0:1. Первоочередной план на игру Шищенко уже не сработал.

УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой - изображение 1

В середине первого тайма лидер УПЛ увеличил свое преимущество. Ванат за счет скорости оторвался от защитников и Дубко вынужден был его сбивать. Одиннадцатиметровый сам Владислав реализовал – 0:2. На этом проблемы хозяев не завершились. Еще в первом тайме подопечные Шовковского довели счет до разгромного. После еще одной атаки Ванат снова воспользовался своим преимуществом в скорости и с угла пробил мимо голкипера – 0:3. Ожидали конкурентного футбола, но "пивовары" подошли к этому матчу неготовыми. В конце тайма Ванат мог забивать еще, но на этот раз он пробил в штангу. Как же ужасно играли защитники "Оболони".

УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой - изображение 2

Сразу после перерыва "Динамо" продолжило избиение. После передачи Дубинчака мощно под перекладину пробил Караваев – 0:4. Через три минуты Михавко подарил "пивоварам" гол. Тарас после прострела Близниченко срезал мяч в свои ворота – 1:4. Вторая половина тайма уже превращалась в формальность, ведь все уже было понятно.

Следует отдать должное футболистам "Динамо", которые пытались забить еще. Хозяева тоже искали свои шансы в атаке, но у них мало что получалось. На 73-й минуте Бражко ударом из-за пределов штрафной заставил вновь капитулировать Федоривского - 5:1. Голкипер "Оболони" дотянулся до мяча, но спасти не смог.

Таким образом, "Динамо" продолжает лидировать и с хорошим настроением готовится к матчу против "Ромы". Если завтра "Ингулец" наберет очки, то "Оболонь" опустится на последнее место.

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"Оболонь" - "Динамо" 1:5

Голы: Шапаренко (11), Ванат (21, пен, 30), Караваев (50), Михавко (51, автогол), Бражко (73)

"Оболонь": Федоривский, Стасюк (Чернов, 84), Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук (Курко, 79), Черненко (Слободян, 69), Суханов, Мединский, Близниченко (Юшко, 69), Тарануха (Лях, 69)

"Динамо": Бущан, Попов, Михавко, Дубинчак, Тымчик, Бражко, Караваев (Биловар, 74), Кабаев (Брагару, 63), Буяльский (Рубчинский, 63), Шапаренко (Андриевский, 80), Ванат (Герреро, 80)

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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.10.2024 в 18:40
Так часто буває, коли грають команди з різних кінців таблиці... Якщо явний фаворит швидко забиває. Єдине питання навіщо Шапаренко на полі тримати? Не поміняли у перерві так на 63 чи 73 після асисту МІНЯЙ! Ну не готов Микола по два матчі за тиждень носитися! А без нього розвиток атак не такий яскравий! PS В країні війна... Щодня гинуть десятки, а то і сотні людей, а декому аби ще внутрішню війну підігріти Не подобається Динамо, Шахтар чи ще якийсь клуб НЕ ДИВИТЬСЯ і забудьте про його існування! СХАМЕНІТЬСЯ!!! Не будьте "корисним дурником ху*ла" не провокуйте внутрішні розборки!
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Комментарии 11
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Spokoyno (Київ)
19.10.2024 в 18:40
Так часто буває, коли грають команди з різних кінців таблиці... Якщо явний фаворит швидко забиває. Єдине питання навіщо Шапаренко на полі тримати? Не поміняли у перерві так на 63 чи 73 після асисту МІНЯЙ! Ну не готов Микола по два матчі за тиждень носитися! А без нього розвиток атак не такий яскравий! PS В країні війна... Щодня гинуть десятки, а то і сотні людей, а декому аби ще внутрішню війну підігріти Не подобається Динамо, Шахтар чи ще якийсь клуб НЕ ДИВИТЬСЯ і забудьте про його існування! СХАМЕНІТЬСЯ!!! Не будьте "корисним дурником ху*ла" не провокуйте внутрішні розборки!
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0
2
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Вarcelinius
19.10.2024 в 18:39
Размялись перед Ромой?
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0
1
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xo66it (Оболонський Рейх)
19.10.2024 в 18:25
Згідно плану перемоги за авторством пари дідів в керівництві клубу крокуємо до рідної гавані
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Kondor (Веселе)
19.10.2024 в 18:19
Дуже радує,що матч пройшов абсолютно без грубих порушень
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.10.2024 в 18:16
Різниця у класі динамівців над оболонцями разюча, чемпіонська. Динамо чотири місяці грає нон-стоп у важкому календарі в умовах надважкої логістики, фактично без відпочинку і можливості тренуватися з-за браку часу не те що тренуватися та награвати домашні заготовки, а навіть елементарно відновитись, перевести дух. Браво, хлопці, так тримати! Команда наочно прогресує попри всі труднощі і це радує і заслуговує повагу та підтримку своїх вдячних вболівальників. Динамівські серця щирі і сповнені прагнення подальшого злету та досягнення нових вершин.
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Kondor (Веселе)
19.10.2024 в 18:14
Оце і вся ПЕРЕДБАЧУВАНА інтрига в київських Васюках.Вам сказано: До ноги-виконуйте!
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ukatan (Харьковская обл.)
19.10.2024 в 18:10
Сколько ж "Рома" получит, даже боюсь представить.
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MAGA KING
19.10.2024 в 18:12
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LawyerKøbenhavn
19.10.2024 в 18:10
Ну побачимо, хто кого проекзаменує в Лізі Європи
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MAGA KING
19.10.2024 в 17:50
Молодцы Динамо!! Чемпионская игра! Жаль, что случайно вылетели из ЛЧ, но это мелочи, УПЛ в разы престижнее.))
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.10.2024 в 17:38
Вітаю Динамо з перемогою.Команди з різних полюсів турнірної таблиці. Але у часи Луческу навіть Оболонь могла відібрати очки у Динамо.
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