ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 10-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах будет принимать "Ингулец".

Черкасская команда в последнем туре разгромно проиграла "Шахтеру" 1:5, да ив целом в чемпионате не выигрывает уже пять матчей. Нет сомнений, что перед родной публикой команда будет из кожи вон стараться прервать безвыигрышную серию.

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У "Ингульца" ситуация еще хуже. Команда из Петрово все еще никак не одержит свою первую победу в сезоне и замыкает турнирную таблицу.

Таким образом, нас ожидает поединок, в котором победа нужна обеим соперникам.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у черкащан на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок ЛНЗ — "Ингулец" состоится в воскресенье, 20 октября на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.