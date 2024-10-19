  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 10-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах будет принимать "Ингулец".

Черкасская команда в последнем туре разгромно проиграла "Шахтеру" 1:5, да ив целом в чемпионате не выигрывает уже пять матчей. Нет сомнений, что перед родной публикой команда будет из кожи вон стараться прервать безвыигрышную серию.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Ингульца" ситуация еще хуже. Команда из Петрово все еще никак не одержит свою первую победу в сезоне и замыкает турнирную таблицу.

Таким образом, нас ожидает поединок, в котором победа нужна обеим соперникам.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у черкащан на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Favbet
1.71
3.75
5.30
Узнать больше

Поединок ЛНЗ — "Ингулец" состоится в воскресенье, 20 октября на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
yellow-arrow
Олег Федор: В тренировочном процессе основной акцент мы делаем именно на своих действиях
yellow-arrow
Александрия - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец (Петрово) Где смотреть футбол ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости