Гуцуляк может вернуться в общую группу на следующей неделе

Вингер "Полесье" Алексей Гуцуляк, который получил травму в матче Лиги наций против Чехии, совсем скоро вернется к футболу.

ТаТоТаке сообщает, что он уже присоединился к житомирянам и рассчитывает вернуться в общую группу в начале следующей недели.

"Столкновение с Томашем Соучеком в матче против Чехии, которое шокировало всю страну, закончилось повреждением губы и отсутствием серьезного сотрясения мозга", - отмечает источник.

Гуцуляк может полностью вернуться в строй и поучаствовать в матче 11 тура УПЛ против "Колоса" в Житомире. Это если не будет никаких форс-мажоров.

Алексей начал оба октябрьских матча сборной Украины в Лиге наций со старта. В первом – против Грузии – провел 75 минут на поле, а во втором – против Чехии – 22 минуты.

В текущем сезоне на счету вингера пять голов и два ассиста в восьми матчах чемпионата Украины.