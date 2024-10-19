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Гуцуляк может вернуться в общую группу на следующей неделе
Все не так серьезно
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Вингер "Полесье" Алексей Гуцуляк, который получил травму в матче Лиги наций против Чехии, совсем скоро вернется к футболу.
ТаТоТаке сообщает, что он уже присоединился к житомирянам и рассчитывает вернуться в общую группу в начале следующей недели.
"Столкновение с Томашем Соучеком в матче против Чехии, которое шокировало всю страну, закончилось повреждением губы и отсутствием серьезного сотрясения мозга", - отмечает источник.
Гуцуляк может полностью вернуться в строй и поучаствовать в матче 11 тура УПЛ против "Колоса" в Житомире. Это если не будет никаких форс-мажоров.
Алексей начал оба октябрьских матча сборной Украины в Лиге наций со старта. В первом – против Грузии – провел 75 минут на поле, а во втором – против Чехии – 22 минуты.
В текущем сезоне на счету вингера пять голов и два ассиста в восьми матчах чемпионата Украины.
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