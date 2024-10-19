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Олег Федор: В тренировочном процессе основной акцент мы делаем именно на своих действиях
Прокомментировал львовское дерби
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мыслями о следующей игре "желто-черных" против "Карпат".
"Впереди у "Руха" игра с "Карпатами". В тренировочном процессе основной акцент мы делаем именно на своих действиях. Да, важно разобрать игру соперника, но наша команда должна диктовать сопернику свои условия игры. В таких матчах также важна поддержка болельщиков, поэтому приглашаю фанатов "Руха" прийти в понедельник на стадион, а мы постараемся порадовать их хорошим результатом и интересной игрой.
"Рух" в своей подготовке много работает над физической формой, поэтому большое количество матчей за короткий период не должно стать для нас проблемой. У нас будет достаточно времени на восстановление, и это не повлияет на нашу игру.
Напомним, "Рух" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ. Матч "Рух" – "Карпаты" состоится 21 октября в 18:00.
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