Олег Федор: В тренировочном процессе основной акцент мы делаем именно на своих действиях

Полузащитник "Руха" Олег Федор поделился мыслями о следующей игре "желто-черных" против "Карпат".

"Впереди у "Руха" игра с "Карпатами". В тренировочном процессе основной акцент мы делаем именно на своих действиях. Да, важно разобрать игру соперника, но наша команда должна диктовать сопернику свои условия игры. В таких матчах также важна поддержка болельщиков, поэтому приглашаю фанатов "Руха" прийти в понедельник на стадион, а мы постараемся порадовать их хорошим результатом и интересной игрой.

"Рух" в своей подготовке много работает над физической формой, поэтому большое количество матчей за короткий период не должно стать для нас проблемой. У нас будет достаточно времени на восстановление, и это не повлияет на нашу игру.