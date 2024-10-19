  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее". Сикан - о своей травме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее". Сикан - о своей травме

Премьер-лига

Рассказал, как происходит восстановление

"Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее". Сикан - о своей травме

shakhtar.com

Новина українською

В матче 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Болонья" Даниил Сикан получил травму после того, как голкипер Лукаш Скорупский рукой попал ему в лицо во время игры на выходе.

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о своем восстановлении от травмы:

"Было непросто, что так вылетел, потому что травма для футболистов - это всегда очень сложно. Не хочется в таком насыщенном календаре вылетать из команды и пропускать день или два.

Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее. Сейчас ничего не беспокоит, работаю дальше и, надеюсь, все будет хорошо. Немножко трудно, потому что непривычно играть с маской на лице. Она немного мешает смотреть, ориентироваться, но к этому нужно привыкать. В маске надо быть еще недолго, возможно, это была последняя моя игра в маске. Еще точно не знаю".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в матче против "Колоса" Сикан вышел на замену в начале второго тайма.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Ворскла 1:0. Очередная победа, и снова первое место у команды Ротаня
yellow-arrow
Стало известно, когда Илья Крупский сыграет в УПЛ
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости