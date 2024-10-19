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"Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее". Сикан - о своей травме
Рассказал, как происходит восстановление
shakhtar.com
В матче 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Болонья" Даниил Сикан получил травму после того, как голкипер Лукаш Скорупский рукой попал ему в лицо во время игры на выходе.
Форвард "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о своем восстановлении от травмы:
"Было непросто, что так вылетел, потому что травма для футболистов - это всегда очень сложно. Не хочется в таком насыщенном календаре вылетать из команды и пропускать день или два.
Я бы пропустил гораздо больше, но я работал каждый день, чтобы вернуться сильнее. Сейчас ничего не беспокоит, работаю дальше и, надеюсь, все будет хорошо. Немножко трудно, потому что непривычно играть с маской на лице. Она немного мешает смотреть, ориентироваться, но к этому нужно привыкать. В маске надо быть еще недолго, возможно, это была последняя моя игра в маске. Еще точно не знаю".
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Напомним, что в матче против "Колоса" Сикан вышел на замену в начале второго тайма.
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