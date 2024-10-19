Столичное дерби без Ярмоленко. Оболонь – Динамо: стартовые составы команд

В матче 10 тура УПЛ киевские "Оболонь" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на поединок.

Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Черненко, Витенчук, Мединский – Суханов, Тарануха, Близниченко.

Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Черненко, Витенчук, Мединский – Суханов, Тарануха, Близниченко. Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат. Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Малыш, Герреро, Беловар, Брагару, Михайленко, Андриевский.

Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустил октябрьский сбор национальной команды Украины, поскольку получил повреждение незадолго до того.

Старт киевского дерби запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.