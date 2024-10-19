  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Столичное дерби без Ярмоленко. Оболонь – Динамо: стартовые составы команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Столичное дерби без Ярмоленко. Оболонь – Динамо: стартовые составы команд

Премьер-лига

Справа в атаке "бело-синих" сыграет Караваев

Столичное дерби без Ярмоленко. Оболонь – Динамо: стартовые составы команд

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В матче 10 тура УПЛ киевские "Оболонь" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на поединок.

  • Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Черненко, Витенчук, Мединский – Суханов, Тарануха, Близниченко.
  • Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко.
  • "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат.
  • Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Малыш, Герреро, Беловар, Брагару, Михайленко, Андриевский.

Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустил октябрьский сбор национальной команды Украины, поскольку получил повреждение незадолго до того.

Старт киевского дерби запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Ворскла 1:0. Очередная победа, и снова первое место у команды Ротаня
yellow-arrow
Стало известно, когда Илья Крупский сыграет в УПЛ
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 10-го тура УПЛ
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev (донецк,Украина)
19.10.2024 в 15:35
о чудо."травмированный"бражко выздоровел и может играть.а в сборную не поехал.пихалёнка на матч с шахтёром берегут?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
tekutiev (донецк,Украина)
19.10.2024 в 15:35
о чудо."травмированный"бражко выздоровел и может играть.а в сборную не поехал.пихалёнка на матч с шахтёром берегут?
Ответить
0
0
avatar
Manowar (Харьков)
19.10.2024 в 15:20
Вперёд Оболонь! Покажи кто во Второй Столице первая команда!!!
Ответить
1
2
oleg.m.3972 (Харьков)
19.10.2024 в 14:54
Простоквашу, по ходу. забанили... Ждите появление с нового оккаунта
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости