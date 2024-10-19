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Столичное дерби без Ярмоленко. Оболонь – Динамо: стартовые составы команд
Справа в атаке "бело-синих" сыграет Караваев
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В матче 10 тура УПЛ киевские "Оболонь" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на поединок.
- Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Черненко, Витенчук, Мединский – Суханов, Тарануха, Близниченко.
- Запасные: Рыбка, Марченко, Карась, Курко, Ломницкий, Лукьянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко.
- "Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Шапаренко, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат.
- Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Малыш, Герреро, Беловар, Брагару, Михайленко, Андриевский.
Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустил октябрьский сбор национальной команды Украины, поскольку получил повреждение незадолго до того.
Старт киевского дерби запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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tekutiev (донецк,Украина)
19.10.2024 в 15:35
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