Александрия открыла счет в матче против Ворсклы в середине второго тайма – ВИДЕО

"Александрия" и "Ворскла" встречаются в рамках 10 тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 58-й минуте встречи.

Полтавчане под прессингом потеряли мяч у своих ворот, после чего Никита Кравченко навесил в штрафную. С дальней, левой штанги головой точно пробил Александр Беляев.

Для 25-летнего игрока этот гол стал первым в сезоне.

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