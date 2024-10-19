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Александрия открыла счет в матче против Ворсклы в середине второго тайма – ВИДЕО

Премьер-лига

Забила после ошибки соперника

Александрия открыла счет в матче против Ворсклы в середине второго тайма – ВИДЕО

fco.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Ворскла" встречаются в рамках 10 тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 58-й минуте встречи.

Полтавчане под прессингом потеряли мяч у своих ворот, после чего Никита Кравченко навесил в штрафную. С дальней, левой штанги головой точно пробил Александр Беляев.

Для 25-летнего игрока этот гол стал первым в сезоне.

За дальнейшими событиями матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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