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Стало известно, когда Илья Крупский сыграет в УПЛ
И почему отсутствовал матче против Александрии
Фото: ФК Ворскла
Сегодня в матче 10-го тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский не принял участия в игре из-за травмы. В эфире УПЛ ТВ 20-летний игрок назвал дату, когда планирует вернуться на поле:
"Врач сказал, что восстановление займет 2-3 недели. Надеюсь, что с "Динамо" уже буду играть", — заявил Илья.
Напомним, "Ворскла" сыграет против киевского "Динамо" 30 октября в рамках Кубка Украины.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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