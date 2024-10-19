Стало известно, когда Илья Крупский сыграет в УПЛ

Сегодня в матче 10-го тура УПЛ "Александрия" - "Ворскла" защитник "Ворсклы" и молодежной сборной Украины Илья Крупский не принял участия в игре из-за травмы. В эфире УПЛ ТВ 20-летний игрок назвал дату, когда планирует вернуться на поле:

"Врач сказал, что восстановление займет 2-3 недели. Надеюсь, что с "Динамо" уже буду играть", — заявил Илья.

Напомним, "Ворскла" сыграет против киевского "Динамо" 30 октября в рамках Кубка Украины.