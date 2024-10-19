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УПЛ. Александрия - Ворскла 1:0. Очередная победа, и снова первое место у команды Ротаня

Премьер-лига

Единственный гол в матче забил Беляев

УПЛ. Александрия - Ворскла 1:0. Очередная победа, и снова первое место у команды Ротаня

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Руслана Ротаня вернулась на первое место в УПЛ благодаря победе над "Ворсклой". Единственный гол во втором тайме забил Александр Беляев – 1:0. "Александрия" в седьмой раз побеждает в сезоне, и ждет матчи своих конкурентов. Для "Ворсклы" это был седьмой матч подряд без побед.

Украинская Премьер-лига 2024/25, десятый тур. Александрия, "Ника"

"Александрия" – "Ворскла" 1:0

Гол: Беляев 58

"Александрия": Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжный – Беляев (Шостак 63), Мишнев (Джевани 63), Козак, Безерра – Филиппов (Кулаков 85)

"Ворскла": Исенко – Бацула, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Ковталюк 64), Скляр (Ндукве 64), Хрипчук – Нестеренко, Иеде (Кулаковский 82), Кане (Корниенко 82)

Предупреждения: Калюжный 6, Мишнев 25, Шостак 90+2 – Челядин 26, Скляр 63, Исенко 88

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