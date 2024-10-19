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Пабло Альварес – о дружбе с хавбеком Ман Сити: Он очень хороший человек

Премьер-лига

О дружбе с Родри

Пабло Альварес – о дружбе с хавбеком Ман Сити: Он очень хороший человек

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Полузащитник "Карпат" Пабло Альварес рассказал о своей дружбе с игроком сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

Наверное, наиболее известный футболист, с которым ты раньше играл, - это Родри. Расскажи о нем, насколько вы близки. Есть фото из периода, когда он выступал в "Ман Сити" - ты с ним встречался. Как давно вы знакомы?

Это правда, что в том же году, когда я подписал контракт с "Вильярреалом" в 16 лет, Родри подписал его одновременно со мной - в той же команде, в той же категории. Мы оба приехали в академию и были соседями по комнате в течение двух лет, потому что в "Вильярреале" комнаты были двухместными.

У нас были очень хорошие отношения в течение длительного времени - с тех пор, как он прибыл туда и до сих пор, пока не перешел в "Атлетико". Тогда я также пошел своим путем, но мы остались друзьями. Я был в Манчестере на Рождество, в прошлом году перед праздником встречался с ним, и время от времени я езжу к нему в гости.

И главное - он очень хороший человек. У него прекрасная семья. Родри достиг самой элиты футбола. Стоит отметить, что человек, который так много времени провел в профессиональном футболе, поддерживает отношения со своими друзьями на всю жизнь.

Рассказывал ли ты ему что-то об Украине, о своей нынешней жизни?

Да, я очень часто общаюсь с ним по видеосвязи. Сейчас он травмирован, и это немного накладно по времени, но мы поддерживаем связь.

Он был одним из тех, с кем я разговаривал, когда принимал решение ехать сюда. Он посоветовал мне, что, по его мнению, это очень хорошая спортивная возможность для меня.

Я рассказываю ему о жизни здесь, о ситуации в стране. Мы очень часто поддерживаем связь, и это важно.

Напомним, Родри за этот сезон отыграл два матча в АПЛ, сейчас у 28-летнего игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена, и ожидается, что испанский хавбек пропустит остаток сезона.

Пабло Альварес за этот сезон отыграл 9 матчей в УПЛ и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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