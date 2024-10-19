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Динамо забило Оболони на 11 минуте: Шапаренко открыл счет – ВИДЕО

Премьер-лига

Помог рикошет

Динамо забило Оболони на 11 минуте: Шапаренко открыл счет – ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В матче 10 тура УПЛ в Киеве "Оболонь" играет против "Динамо". "Бело-синие" открыли счет на 11 минуте встречи.

После паса на правый фланг мяч получил Ванат и прострелил в центр штрафной. Мяч после рикошетов игроков "Оболони" дошел до Шапаренко – он пробил в створ. От ноги Приймака круглый полетел в ворота.

Это второй гол Николая в текущем сезоне УПЛ. Пока он проводит седьмой матч в чемпионате.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Николай Шапаренко
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