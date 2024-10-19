Динамо забило Оболони на 11 минуте: Шапаренко открыл счет – ВИДЕО

В матче 10 тура УПЛ в Киеве "Оболонь" играет против "Динамо". "Бело-синие" открыли счет на 11 минуте встречи.

После паса на правый фланг мяч получил Ванат и прострелил в центр штрафной. Мяч после рикошетов игроков "Оболони" дошел до Шапаренко – он пробил в створ. От ноги Приймака круглый полетел в ворота.

Это второй гол Николая в текущем сезоне УПЛ. Пока он проводит седьмой матч в чемпионате.

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